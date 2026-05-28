El Millonario tuvo un semestre con altibajos: fue finalista del Torneo Apertura, salió primero en su grupo de Sudamericana, pero no convenció.

El semestre de River fue irregular. El rendimiento estuvo bajo la lupa de comienzo a fin y fueron muy pocos los partidos en los que el equipo jugó realmente bien. Los resultados mandan y por eso se podría decir que fue una primera mitad del año correcta, el Millonario fue finalista del Torneo Apertura y se clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana como segundo mejor entre los primeros.

Así y todo, en River el resultado no es lo único importante, también pesa mucho el nivel de juego y ahí es donde estuvo la falencia máxima del Millonario. Marcelo Gallardo no le encontró la vuelta y se tuvo que ir a fines de febrero. A los pocos días asumió Eduardo Coudet y las victorias empezaron a aparecer, aunque pocas veces se vio un equipo fluido.

Hubo algunos puntos altos en el semestre, especialmente Santiago Beltrán, el arquero que comenzó como tercero en la consideración, pero que por las lesiones de Armani y Centurión se ganó su lugar. Marcos Acuña es otro de los jugadores que fue fundamental para el Millonario.

En contrapartida hubo varios futbolistas que no dieron la talla, algunos de ellos decepcionaron y otros solamente empeoraron su situación y todo indica que se irán en el próximo mercado de pases: Lautaro Rivero, Germán Pezzella, Ian Subiabre, Maximiliano Salas, Kevin Castaño y Giuliano Galoppo son algunos de los que rindieron muy por debajo de lo que se espera de un jugador de River.

Los puntajes de lo futbolistas de River en el primer semestre

Santiago Beltrán (9): el pibe tuvo la difícil tarea de reemplazar a Franco Armani y respondió de gran manera. Solidez, personalidad y templanza para defender un arco pesado como el de River. Fue una de las grandes figuras del semestre.

Santiago Beltrán. (Foto: Getty).

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Gonzalo Montiel (4): apático semestre del campeón del mundo. Estuvo por debajo de su nivel, pero así y todo fue la mejor opción para el lateral derecho del Millonario. Le faltó agresividad en ataque y tampoco fue sólido en defensa.

Fabricio Bustos (2): muy flojo semestre de Fabricio Bustos, que en más de una oportunidad tuvo que reemplazar a Gonzalo Montiel, ya sea por lesión o por recambio. Nunca estuvo a la altura, falló en partidos importantes y lejos estuvo de mostrar su versión de Independiente o Inter de Porto Alegre.

Lucas Martínez Quarta (3): otro de los jugadores que decepcionó en este primer semestre fue Lucas Martínez Quarta. El marcador central estuvo inseguro en muchos partidos, cometió errores groseros y la temprana expulsión ante Blooming en la primera fecha de la Copa Sudamericana pudo haber costado cara.

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Germán Pezzella (2): mal semestre para el Cabezón, que volvía de una dura lesión en la rodilla. El marcador central estuvo lento, no aportó seguridad en casi ninguna de sus presentaciones y quedó expuesto por varios errores impropios de un defensor de su jerarquía.

Lautaro Rivero (2): no fueron buenos meses para Lautaro Rivero. Tras se repescado de Central Córdoba, el central había tenido un correcto desempeño en 2025, pero en este 2026 tuvo un muy mal rendimiento. Quedó expuesto en partidos importantes, pocas veces brindó seguridad y fue el defensor que peor jugó en líneas generales.

Paulo Díaz (3): todo indica que Paulo Díaz jugó sus últimos seis meses en River. El chileno no tuvo muchas oportunidades, ni con Marcelo Gallardo ni tampoco con Eduardo Coudet. Las pocas veces que jugó ni siquiera se destacó.

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Marcos Acuña (9): el semestre del Huevo fue de menor a mayor. De hecho, terminó siendo una pieza fundamental en el tramo final del semestre. Personalidad, jerarquía y calidad, todo eso demostró el lateral izquierdo que cambió silbidos por ovaciones en este irregular presente del elenco de Núñez.

Marcos Acuña. (Foto: Getty).

Matías Viña (5): el uruguayo tuvo un semestre con altibajos, aunque lo cerró de buena manera. Luego de atravesar sus primeros meses en Núñez, Viña se mostró como una muy buena alternativa a Marcos Acuña.

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Facundo González (5): el pibe que hizo Inferiores como marcador central se desempeñó como lateral por izquierda en los pocos partidos que jugó en el semestre. Tuvo rendimientos más que aceptables siempre que le tocó jugar.

Aníbal Moreno (6): uno de los refuerzos que más ilusionó a los hinchas de River completó un correcto primer semestre con la camiseta del Millonario. La gente espera más de él, pero así y todo tuvo grandes partidos, especialmente los más importantes. El jugar la final ante Belgrano infiltrado fue una clara muestra de compromiso.

Fausto Vera (7): se sumó a River a comienzos de 2026 y no decepcionó en absoluto. Fue el mejor volante del equipo y cuando estuvo lesionado su ausencia se sintió. Junto a Aníbal Moreno conformaron un buen bloque en el mediocampo y esa dupla fue la que mejor se entendió en el semestre.

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Lucas Silva (6): enorme proyecto que descubrió Eduardo Coudet. Silva apenas sumó un puñado de minutos en Reserva, el Chacho lo llevó a una mini pretemporada en Cardales y allí se ganó un lugar en la consideración. Siempre que le tocó jugar lo hizo con calidad. Invita al hincha a ilusionarse de cara al futuro.

Kevin Castaño (2): el colombiano demostró no estar a la altura de River. Ya venía de un flojo 2025, pero su actuación en 2026 fue a peor. Poco compromiso, rendimientos para el olvido y una salida casi asegurada en el próximo mercado de pases. Los hinchas perdieron la paciencia y lo silbaron en más de una oportunidad.

Giuliano Galoppo (2): caso muy similar al de Kevin Castaño, el hincha no soporta más a Giuliano Galoppo y todo indica que se marchará en el próximo mercado. Jugó pocos minutos y cuando lo hizo nunca aportó soluciones. A diferencia de Castaño, en él se vieron un poco más de ganas, pero con eso no alcanza para jugar en River.

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Tomás Galván (6): tanto Gallardo como Coudet confiaron en él como volante creativo. Si bien tuvo altibajos, Galván fue de los jugadores más regulares en el semestre. Jugador de tenencia, se comprometió con la marca y también fue peligroso al pisar el área rival.

Tomás Galván. (Foto: Getty).

Santiago Lencina (4): pocas oportunidades para un pibe que había deslumbrado en sus comienzos en 2025. Fueron muchos partidos en los que Lencina ni siquiera fue al banco de suplentes. Cuando le tocó jugar no brindó soluciones y por eso jamás llegó a pelear realmente por la titularidad.

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Juan Cruz Meza (6): fue una de las apariciones que más ilusión despertó entre los hinchas. Talentoso, atrevido, encarador y con mucho por aprender. Su falta de experiencia pesó en algunos momentos importantes del semestre, pero así y todo invita a confiar en él para el futuro.

Maximiliano Meza (3): el mediocampista volvió de una dura lesión en la rodilla y no pudo sumar muchos minutos. Cuando le tocó jugar no aportó soluciones y su futuro podría estar lejos del Millonario.

Kendry Páez (4): su llegada a comienzos de 2026 fue una verdadera sorpresa. Su calidad invitaba a ilusionarse, pero la realidad es que nunca logró mostrar su fútbol. Tuvo algunos buenos ratos, pero nunca completó un buen partido.

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Juanfer Quintero (6): el colombiano no sumó los minutos que merecía. Tanto Gallardo como Coudet no consideraron en muchas oportunidades que estaba para jugar los 90 minutos. Su calidad es indiscutida y cuando River lo necesitó, casi siempre apareció.

Lautaro Pereyra (5): otra de las tantas apariciones de los juveniles en este semestre. Pereyra entiende lo que es River y el paladar de los hinchas. Es atrevido, gambeteador y si lo llevan de a poco va a ganarse el corazón de los fanáticos del Millonario. En el semestre no sumó muchos minutos, pero mostró su personalidad cuando estuvo en cancha.

Ian Subiabre (2): apático semestre de Ian Subiabre, la promesa que nunca termina de explotar en River. Tuvo muchas oportunidades, tanto con Gallardo como con Coudet, pero nunca logró destacarse. En los partidos calientes no apareció e inclusive fue reprobado por los hinchas en más de un partido. Su ciclo en Núñez podría terminarse en el próximo mercado de pases.

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Joaquín Freitas (6): fue una de las mejores apariciones de River en el semestre. A base de sacrificio, gambetas y buenos rendimientos, Joaquín Freitas se ganó a pulso pelear por un lugar entre los titulares. Sin dudas, fue uno de los mejores delanteros del Millonario en este semestre y su crecimiento parece no tener techo.

Maximiliano Salas (2): si hay algo que no se le puede reprochar a Maxi Salas son sus ganas. El ex Racing se muere por triunfar en River y lo deja claro con el sacrifico en cada una de sus participaciones, pero la realidad es que nunca demostró estar a la altura del club. Errores básicos, pocos goles y fallas técnicas groseras invitan a pensar que su ciclo en Núñez tiene los días contados.

Sebastián Driussi (6): de no haber sido por la cantidad importante de lesiones que tuvo, Sebastián Driussi fue el mejor delantero de River del semestre. Lamentablemente no pudo estar al 100% desde lo físico y por eso su puntaje no es mayor. Siempre que estuvo en cancha rindió.

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Facundo Colidio (6): difícil de explicar el primer semestre de Facundo Colidio. Altibajos permanentes, partidos lapidarios y otros gloriosos. En el tramo final de la competencia se destacó, especialmente en los cuartos, semifinales y final del Apertura.

Facundo Colidio. (Foto: Getty).

Marcelo Gallardo (3): el mejor entrenador de la historia de River tuvo un comienzo de semestre muy malo, a tal punto que a fines de febrero se tuvo que ir, no solamente por los pésimos resultados, sino porque su equipo no jugaba a nada. Doloroso para el hincha.

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Eduardo Coudet (6): con muy poco hizo mucho. Llegó para reemplazar a Marcelo Gallardo y no le pesó esa responsabilidad. Muchas victorias, pocos empates y tres derrotas, dos de ellas muy dolorosas: en el Superclásico y en la final del Apertura. Es difícil analizarlo porque heredó un equipo, pero además de aciertos hubo errores, entre los que se destacan lo tarde que hizo los cambios y los pocos minutos de algunos jugadores clave, como Juanfer Quintero.

Jugaron pocos minutos y no reciben puntaje: