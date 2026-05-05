San Lorenzo empató en la altura, quedó lider en la Sudamericana y ya piensa en el cruce ante River

En un partido sin brillo, los de Boedo rescataron un punto ante Deportivo Cuenca y se perfilan hacia la clasificación.

En el Estadio Alejandro Serrano Aguilar Banco del Austro, Deportivo Cuenca y San Lorenzo se repartieron los puntos este martes al igualar sin goles por la Fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. A casi 2.600 metros sobre el nivel del mar, los de Boedo rescataron un punto importante y ahora se viene River por el Torneo Apertura.

Con esta igualdad, el Ciclón quedó como el único puntero en el Grupo D con 6 unidades tras los primeros 4 compromisos. Detrás aparece Cuenca con 5, mientras que Santos se mantiene en el fondo con 3 luego de empatar en su visita a Recoleta.