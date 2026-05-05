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AGENDA DEPORTIVA
COPA SUDAMERICANA

San Lorenzo empató en la altura, quedó lider en la Sudamericana y ya piensa en el cruce ante River

En un partido sin brillo, los de Boedo rescataron un punto ante Deportivo Cuenca y se perfilan hacia la clasificación.

San Lorenzo visitó a Deportivo Cuenca.
© @SanLorenzoSan Lorenzo visitó a Deportivo Cuenca.

En el Estadio Alejandro Serrano Aguilar Banco del Austro, Deportivo Cuenca y San Lorenzo se repartieron los puntos este martes al igualar sin goles por la Fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. A casi 2.600 metros sobre el nivel del mar, los de Boedo rescataron un punto importante y ahora se viene River por el Torneo Apertura.

Con esta igualdad, el Ciclón quedó como el único puntero en el Grupo D con 6 unidades tras los primeros 4 compromisos. Detrás aparece Cuenca con 5, mientras que Santos se mantiene en el fondo con 3 luego de empatar en su visita a Recoleta.

¡Muchas gracias a todos!

Cerramos la cobertura del duelo en Cuenca. Nos reencontramos en el próximo partido.

¡FINAL DEL PARTIDO!

Deportivo Cuenca y San Lorenzo no se sacaron ventajas y el empate favorece al Ciclón, que se mantiene como único puntero de la zona.

42' ST: ¡Tapó Gill!

El arquero de San Lorenzo salvó el cero en su arco con una atajada en el primer palo.

32' ST: Rivero, a centímetros del primero

El jugador de Deportivo Cuenca se estiró y casi conecta un centro por lo bajo en el segundo palo.

18' ST: Atajó Ferrero

El arquero de Deportivo Cuenca desactivó un remate al segundo palo de Cuello.

10' ST: San Lorenzo busca el primero

En los primeros minutos de la segunda parte, el Ciclón presiona y llega hasta el fondo. Por ahora, sin efectividad en el último toque.

¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Complemento en marcha. El Ciclón pelea por los puntos ante Deportivo Cuenca.

Se lesionó Romaña: alarma en San Lorenzo

Tras el pitazo final del primer tiempo, el zaguero del Ciclón se tiró al césped. Alerta en la visita.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

A pesar de las jugadas claras en ambos lados de la cancha, el marcador al entretiempo se mantiene en 0-0.

40' PT: Primera amarilla en San Lorenzo

Rattalino cortó un contragolpe peligroso y fue amonestado.

37' PT: Tiro libre de Cuello

El delantero de San Lorenzo quiso sorprender. El remate se fue elevado.

30' PT: Responde Deportivo Cuenca

Ordóñez se elevó en el segundo palo, pero no estuvo fino con el cabezazo. Persiste el empate en Ecuador.

27' PT: Potente remate de Insaurralde

De rebote, el volante del Ciclón disparó de larga distancia. Por arriba del travesaño.

23' PT: Pausa de rehidratación

Los jugadores se reúnen en el borde del campo para cumplir con el reglamento de CONMEBOL.

10' PT: ¡Se lo perdió Cuello!

El delantero del Ciclón remató de cabeza, solo y frente al arco. Se fue ancha. Todo sigue 0-0 en Ecuador.

8' PT: Cuenca tuvo el primero

Jorge Ordónez desbordó y se encontró mano a mano, pero remató afuera por el primer palo.

¡EMPEZÓ EL PARTIDO!

Rueda la pelota en Ecuador. Cuenca y San Lorenzo ya se disputan los puntos.

¡Salieron los equipos a la cancha!

Los protagonistas practican el saludo protocolar. El trámite iniciará en unos minutos.

LA FORMACIÓN CONFIRMADA DE DEPORTIVO CUENCA

Facundo Ferrero; Andrés López, Patricio Boolsen, Santiago Postel, Yeltzin Erique; Mateo Maccari, Edison Vega, Bryan García, Jorge Ordóñez; Melvin Díaz y Germán Rivero.

LA FORMACIÓN CONFIRMADA DE SAN LORENZO

Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Johan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Juan Cruz Rattalino, Manuel Insaurralde, Teo Rodríguez Pagano; Nahuel Barrios; Rodrigo Auzmendi y Alexis Cuello.

Así está el grupo de San Lorenzo en la Copa Sudamericana

Cuenca y San Lorenzo van por la revancha

El 16 de abril, por la Fecha 2, el Ciclón triunfó en el primer capítulo entre ambos equipos. Fue victoria por 2-0 con goles de Tripichio y Romaña, ambos con asistencia de Reali.

La posible formación de San Lorenzo

Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Juan Cruz Rattalino, Manuel Insaurralde, Teo Rodríguez Pagano; Nahuel Barrios; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi.

La posible formación de Deportivo Cuenca

Facundo Ferrero; Andrés López, Patricio Boolsen, Santiago Postel, Mateo Piedra, Yeltzin Erique; Jorge Ordóñez, Mateo Maccari, Edison Vega, Lucas Mancinelli; y Germán Rivero

Hora y TV

El encuentro comenzará a las 23 y se podrá sintonizar a través de ESPN y Disney+.

¡Bienvenidos!

Deportivo Cuenca y San Lorenzo se ven las caras este martes por la Copa Sudamericana.

Agustín Vetere
Agustín Vetere
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