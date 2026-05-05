River avanza por Mauro Arambarri: el plan para sumarlo en el próximo mercado de pases

El Millonario ya comenzó a moverse pensando en lo que será la próxima ventana de transferencias. Acelera por el volante uruguayo.

Teniendo en cuenta su irregular presente, River no tiene ninguna intención de dejarse estar pensando en el próximo mercado de pases. En ese contexto, varios de los cañones del conjunto Millonario, con Stefano Di Carlo, Enzo Farncescoli y Pablo Longoria a la cabeza, comenzaron a apuntar hacia la figura de Mauro Arambarri.

Desde hace algunas semanas, el experimentado mediocampista uruguayo de 30 años de edad se transformó en objetivo del equipo comandado tácticamente por Eduardo Coudet. Y, en las últimas horas, los del barrio porteño de Núñez intensificaron negociaciones para poder finiquitar el desembarco de Arambarri lo antes posible.

En las próximas horas, los agentes del 12 veces internacional con la Selección de Uruguay viajarán a España para comenzar a negociar directamente con Getafe para destrabar la situación. No es un detalle menor que el oriundo de la ciudad de Salto integra el plantel del propio combinado ibérico desde agosto del año 2017.

Mauro Arambarri en acción. (Foto: Getty)

Arambarri, de pasado defendiendo las camisetas de Defensor Sporting y Girondins de Burdeos, ya dialogó tanto con el presidente como con el técnico de Getafe, quienes le dieron el visto bueno para emigrar a River en el próximo mercado, abriéndole así las puertas para que pueda retornar a Sudamérica para continuar con su carrera.

Cabe destacar que el 50% del pase pertenece a Getafe, mientras que el 30% pertenece a Boston River y el 20% restante es propiedad del jugador. Bajo esa órbita, el Millonario define la porción que comprará de Arambarri, aunque el objetivo inicial pasa por adquirir el porcentaje del conjunto español y también el del propio volante.

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Arambarri supo representar a su combinado nacional tanto en el Sudamericano Sub-20 2015 como en el Mundial Sub-20 de ese mismo año. En la Celeste absoluta debutó allá por 2020, aunque nunca ha podido consolidarse como moneda corriente dentro de la consideración de Marcelo Bielsa, actual DT de Uruguay.

Los números de Mauro Arambarri

Como futbolista profesional, Mauro Arambarri ha acumulado 23 anotaciones al cabo de 327 compromisos de carácter oficial. La particularidad tiene que ver con que 22 de esos goles se produjeron desde su llegada a Getafe, donde lleva 263 partidos oficiales.

DATOS CLAVE

El mediocampista Mauro Arambarri es el objetivo de River Plate para el próximo mercado.

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Los agentes viajarán a España para negociar la salida de Arambarri del Getafe.