Cómo ver Deportivo Cuenca vs. San Lorenzo por la Copa Sudamericana: qué canal lo pasa por TV, probables formaciones y a qué hora empieza

El Ciclón llegó a Ecuador con el objetivo de ampliar diferencias en la cima del Grupo D.

San Lorenzo visita este martes al Deportivo Cuenca en busca de una victoria que le permita estirar las diferencias como líder del Grupo D de la Copa Sudamericana y comenzar a abrochar la clasificación directa a los octavos de final del certamen continental.

El Ciclón llega al partido de la cuarta fecha en la primera posición con 5 puntos, producto de una victoria y dos empates, siendo su rival ecuatoriano su más inmediato perseguidos, con cuatro unidades. El riesgo, sin embargo, es que una derrota podría relegarlo a la tercera posición si Deportivo Recoleta (3) le gana al Santos (2).

¿A qué hora y en qué canal ver el partido?

El encuentro que Deportivo Cuenca y San Lorenzo disputarán en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar Banco del Austro, por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, tiene su horario de inicio programado para las 23.00 de Argentina y podrá verse en vivo y en directo por TV en ESPN, al igual que de manera online por la plataforma de Disney+.

San Lorenzo busca ampliar diferencias en la cima del Grupo D.

Probables formaciones de Deportivo Cuenca vs. San Lorenzo

El equipo ecuatoriano, que busca sumar como local una victoria que le permita alcanzar la cima del Grupo D, podría alinear con Facundo Ferrero; Andrés López, Patricio Boolsen, Santiago Postel, Eddie Guevara, Yeltzin Erique; Jorge Ordóñez, Mateo Maccari, Edison Vega, Nicolás Leguizamón; Germán Rivero.

Por el lado del Ciclón, Gustavo Álvarez tendría decidido formar con Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Juan Cruz Rattalino, Manuel Insaurralde, Teo Rodríguez Pagano; Nahuel Barrios; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi.

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