Reunión entre Francescoli y Caniggia por el futuro de Ian Subiabre en River

Desde la dirigencia del Millonario y la representación del delantero tuvieron una charla para determinar cómo trabajar en el próximo mercado de pases.

Desde el inicio de la temporada, tanto bajo la conducción de Marcelo Gallardo como de Eduardo Coudet, Ian Subiabre se ganó un lugar como titular dentro del equipo de River, ya sea jugando por la banda izquierda o como segundo delantero, más cercano al área rival.

Tal como ocurrió en el último mercado de pases, de cara a la próxima ventana de fichajes se espera que el Millonario reciba ofertas por el futbolista de 19 años. Ante esta posibilidad, Enzo Francescoli se reunió con Claudio Caniggia, representante del delantero, para ver los pasos a seguir.

Según pudo saber Bolavip, desde River le manifestaron a la representación de Subiabre que el ‘Chacho’ Coudet lo tiene en cuenta y sumará minutos de cara a la segunda parte de la temporada, tal como viene sucediendo ya que fue titular en las últimas cuatro presentaciones del equipo.

Además de esto, dejaron claro también que en su posición podría llegar un refuerzo de jerarquía, por lo que tendría que pelear para mantener el lugar que hoy tiene. Por el momento no hay nombres propios por los que la dirigencia del Millonario se encuentre negociando.

Por otro lado, en caso de que llegue una oferta formal por él, desde River no verían con malos ojos desprenderse de él, ya que el dinero recibido le permitirá a la institución reutilizarlo para incorporar futbolistas que le den un salto de calidad al plantel comandado por Coudet.

Los números de Ian Subiabre en la temporada

En lo que va de la temporada, el delantero de 19 años lleva disputados un total de 20 partidos, en los que convirtió un gol y aportó 2 asistencias. Además recibió dos tarjetas amarillas y no fue expulsado en 886 minutos en cancha.

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