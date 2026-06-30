Paraguay hizo historia, rompió contra todo pronóstico y eliminó a Alemania del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. De la mano de Gustavo Alfaro, y con jugadores como Antonio Sanabria, Gustavo Gómez, José Canale y Miguel Almirón, los sudamericanos se posicionaron en la opinión pública de todo el planeta.

Mientras sigue desarrollándose la cita mundialista en Norteamérica, el mercado de pases continúa en auge. Y en las últimas horas, el periodista italiano Gianluca Dimarzio reveló que Lanús está dialogando con US Cremonese para quedarse con el goleador guaraní Tony Sanabria.

La misma fuente reveló que “ya se han establecido contactos con el club, pero mucho dependerá del jugador”. Por lo tanto, la operación se encuentra en sus inicios y en territorio granate buscarán que prospere. Incluso, tienen una carta a su favor para convencerlo: su compañero en el seleccionado guaraní, José Canale, es uno de los habituales titulares dentro del equipo que comanda tácticamente Mauricio Pellegrino.

Antonio Sanabria, delantero de Paraguay.

Los números de Antonio Sanabria en la temporada 2025-2026

De 30 años, y con una cotización actual de 1.800.000 de euros, Antonio Sanabria viene de disputar 25 partidos en la temporada 2025-2026, donde marcó un solo gol y aportó una asistencia en 940 minutos dentro del campo de juego. Además, fue amonestado en dos oportunidades.

DATOS CLAVES

Paraguay eliminó a Alemania del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Lanús dialoga con US Cremonese por el goleador Toni Sanabria, reveló Gianluca Dimarzio.

por el goleador Toni Sanabria, reveló Gianluca Dimarzio. José Canale es titular en Lanús, equipo dirigido tácticamente por Mauricio Pellegrino.