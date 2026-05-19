Cómo ver América de Cali vs. Tigre por la Copa Sudamericana 2026: qué canal lo pasa por TV, probables formaciones y a qué hora empieza

América de Cali y Tigre, en Colombia, se enfrentan por la fecha 5 del Grupo A de la Copa Sudamericana.

Este martes 19 de mayo, se enfrentan América de Cali y Tigre por la fecha 5 del Grupo A de la Copa Sudamericana en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. El árbitro es el brasileño Bruno Arleu, mientras que en el VAR se encuentra su compatriota Rodolpho Toski.

Luego de lo que fue la disputa de la jornada cuatro, donde los caleños derrotaron por 2-0 a Alianza Atlético, en Perú, y el Matador igualó en Ecuador ante Macará, el elenco colombiano se encuentra en la segunda posición. Por su parte, el argentino está tercero y necesita el triunfo de manera imperiosa para no perder terreno en la clasificación a la siguiente ronda.

Estadio Olímpico Pascual Guerrero. (Gabriel Aponte/Getty Images)

¿Qué canal pasa América de Cali vs. Tigre?

El partido entre América de Cali y Tigre, correspondiente a la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, podrá visualizarse exclusivamente por DSportsy también a través de DGO.

A qué hora se juega América de Cali vs. Tigre

América de Cali y Tigre se encontrarán frente a frente este martes 19 de mayo, desde las 23:00 horas de la República Argentina, en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, ubicado en la ciudad de Cali.

Probables formaciones de América de Cali y Tigre

AMÉRICA DE CALI: Jean Fernandes; Marcos Mina, Marlon Torres, Andrés Mosquera, Omar Bertel; Rafael Carrascal, Josen Escobar; Tomás Ángel, Yeison Guzmán, Jhon Murillo y Daniel Valencia. DT: David González.

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TIGRE: Felipe Zenobio; Valentin Javier Moreno, Ramón Arias, Federico Hernán Álvarez; Martín Garay, Jalil Elías, Bruno Leyes, Elías Cabrera; Ignacio Russo y Santiago López. DT: Diego Dabove.

Tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Sudamericana