Sin la presencia del público, la Academia y los venezolanos se miden por la fecha 5 del Grupo E de la Copa Sudamericana.

Este jueves 21 de mayo, se enfrentan Racing y Caracas por la fecha 5 del Grupo E de la Copa Sudamericana en el Estadio Presidente Perón. El árbitro es el colombiano Jhon Ospina, mientras que en el VAR se encuentra el ecuatoriano Franklin Congo.

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Marcos Rojo en plena disputa del balón con Adrián Fernández.

¿Qué pasa si Racing gana, empata o pierde con Caracas por la Copa Sudamericana 2026?

Si Racing gana , alcanzará la línea de 7 puntos y se mantendrá tercero en la tabla, pero aún con chances de clasificar.

, alcanzará la línea de 7 puntos y se mantendrá tercero en la tabla, pero aún con chances de clasificar. Si Racing empata , no quedará eliminado, pero sí muy complicado. En este caso, tendrá que esperar el triunfo de Botafogo sobre Caracas en la última fecha y también ganarle a Independiente Petrolero para clasificar.

, no quedará eliminado, pero sí muy complicado. En este caso, tendrá que esperar el triunfo de sobre en la última fecha y también ganarle a para clasificar. Si Racing pierde, se despedirá de la competencia porque ya no tendrá chance alguna de acceder al segundo puesto del Grupo E.

¿Qué canal pasa Racing vs. Caracas?

El partido entre Racing y Caracas, correspondiente a la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, podrá visualizarse exclusivamente por ESPN y también a través de Disney+ Premium.

¿A qué hora se juega Racing vs. Caracas?

Racing y Caracas se encontrarán frente a frente este jueves 21 de mayo, desde las 21:00 horas de la República Argentina, en el Estadio Presidente Perón, ubicado en la ciudad de Avellaneda.

Tabla de posiciones del Grupo E de la Copa Sudamericana

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