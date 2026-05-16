Tras las declaraciones de Milito, Racing despidió a un entrenador de Inferiores que posteó contra los árbitros

En el mundo Racing siguen enojados por lo que fue el arbitraje de Darío Herrera, pero tras los dichos del presidente no todos pueden ir en la misma línea.

La bronca en Racing no cesa. Entre los hinchas, futbolistas, cuerpo técnico y también directivos, siguen muy molestos por lo que fue el arbitraje de Darío Herrera frente a Rosario Central, que derivó en las fuertísimas declaraciones de Diego Milito.

Después de muchos meses en silencio, el presidente de Racing se encargó de denunciar públicamente que “el fútbol argentino está roto”, además de que agregó: “Nos sentimos robados”. Pero el Príncipe no fue el único miembro de la institución que arremetió contra Herrera. También lo hizo Gonzalo García, ex futbolista del club que hasta hace algunas horas se desempeñaba como ayudante de campo en la Sexta División.

Sí, para referirnos a su labor hablamos en pasado porque Dardito fue despedido por la Comisión Directiva a raíz de una publicacón que realizó en sus redes sociales y al que luego eliminó. Una foto apuntando hacia el colegiado que estuvo a cargo del juego entre el Canalla y la Academia, fue lo que derivó en su salida. “Cuando matemos a un árbitro, van a dejar de robarnos”, fue la leyenda sobre una bandera que posteó el zurdo de 39 años.

El posteo que realizó Gonzalo García y luego borró.

“Después del entrenamiento de este viernes, lo citaron para que fuera a la sede. Y ahí le comunicaron que no seguirá en el club”, aseguró el medio partidario Racing de Alma. De hecho, en el Predio Tita Mattiussi, donde García trabajaba asiduamente, se sorprendieron por lo que fue la noticia. “Fue una decisión que se tomó en conjunto con la institución”, le afirmó otra fuente al medio citado.

García no solo defendió la camiseta de Racing entre noviembre de 2005 y agosto de 2012 cuando se marchó hacia Olimpo, sino que también fue parte del plantel subcampeón sudamericano con la Selección Argentina Sub-20, que luego se consagró campeón en el Mundial de Canadá, en 2007, aunque para ese torneo no fue citado.

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Gonzalo García, ex ayudante de campo de la Sexta División de Racing. (Foto: Instagram gonzagarcia3)

¿Qué había dicho Diego Milito?

Una ves que terminó el partido entre Rosario Central y Racing, Diego Milito dialogó con la prensa y fue tajante: “Más allá de la tristeza de haber quedado eliminado, quiero felicitar a los jugadores y el cuerpo técnico. Representaron al escudo y la camiseta como Racing quiere, y estoy orgulloso. Hay que empezar a decir las cosas. Sabía que iba a ser difícil y que me iban a mirar de costado por venir del fútbol“.

Además, agregó: “Estoy cansado como mucha gente. Hay que reflexionar. Hoy nos sentimos robados porque todos los vieron. Terminar un partido como se terminó, nos deja triste. Uno viene con toda la ilusión y pensamos que puede cambiar, pero una vez más fue un partido vergonzoso”.

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🎙️ 𝗗𝗜𝗘𝗚𝗢 𝗠𝗜𝗟𝗜𝗧𝗢 : “Hay que empezar a decir las cosas: hoy nos sentimos robados, una vez más, como todos lo vieron. No solo estoy triste, estoy cansado de estas cosas, como mucha gente”



“Pensamos que esto podía cambiar, pero siguen pasando los partidos y hoy ha sido un… pic.twitter.com/WQOxBEe3o8 — Comunicación Racing (@RacingComunica) May 14, 2026

“Me duele. El fútbol argentino está roto, no da para más. Tenemos que hacer algo, tenemos que reflexionar. Estoy a plena disposición para comenzar a reconstruir el fútbol argentino“, completó el máximo mandatario de la Academia.

DATOS CLAVES

El presidente Diego Milito denunció públicamente que el fútbol argentino está roto y se siente robado.

denunció públicamente que el fútbol argentino está roto y se siente robado. Racing despidió a Gonzalo García por publicar en redes sociales una foto amenazante contra árbitros.

por publicar en redes sociales una foto amenazante contra árbitros. La dirigencia e hinchas reclaman por el arbitraje de Darío Herrera ante Rosario Central.