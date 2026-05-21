Qué resultados le sirven a River en Carabobo vs. Blooming para clasificar a octavos de la Copa Sudamericana

Los bolivianos recibirán a los venezolanos en el Estadio "Tahuichi" Ramón Aguilera Costas a partir de las 21.30 horas.

River igualó 1 a 1 ante Bragantino en el Estadio Monumental por la quinta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana. Los de Eduardo Coudet no jugaron un buen partido y recién pudieron empatarlo en la última jugada con un tanto de Lautaro Pereyra.

De esta manera, el Millonario no pudo asegurar clasificar primero en su zona, aunque eso podría concretarse este jueves, pero dependerá del resultado que se dé entre Blooming y Carabobo en Bolivia. Cabe recordar que los primeros de cada zona avanzan directamente a octavos de final, mientras que los segundos jugarán playoffs ante los terceros de la Copa Libertadores.

Los dos resultados que necesita River para clasificar a octavos

Pese a tener la cabeza en la final del Torneo Apertura, en River tendrán un ojo puesto en el duelo de este jueves entre Blooming y Carabobo. Si los venezolanos no le ganan al conjunto boliviano en el Estadio “Tahuichi” Ramón Aguilera Costas, los de Eduardo Coudet avanzarán directamente a octavos de final.

Cabe destacar que si Carabobo supera a Blooming, River tendrá la oportunidad de asegurar el primer puesto en el Grupo H de la Copa Sudamericana el próximo miércoles 27 cuando reciba a Blooming en el Estadio Monumental por la sexta jornada. Si los del Chacho empatan o le ganan a los bolivianos serán primeros.

River recibirá a Blooming en Núñez el 27 de mayo. (Foto: Getty).

La tabla de posiciones del Grupo H de la Copa Sudamericana

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