Por qué Lucas Bruera, el arquero de Carabobo, ataja con gorra vs. River

El argentino utiliza el accesorio aún en partidos nocturnos como el de esta noche ante River. El motivo.

Lucas Bruera es una de las figuras de Carabobo en la Copa Sudamericana y, más allá de sus atajadas, también llama la atención por su look. El arquero utiliza gorra en todos los partidos del equipo en el certamen, incluso en horarios nocturnos, cuando ya no hay sol.

Días atrás, cuando le tocó visitar el Monumental para enfrentar a River, el argentino explicó el motivo por el que utiliza el accesorio: “En Venezuela arrancamos la pretemporada y fue muy jodido el sol. Me la puse jodiendo. Jugamos un amistoso, ganamos 1 a 0, yo atajé bien y quedó“.

“Está bueno para las luces, porque algunas son bajas“, agregó el oriundo de La Plata, con pasado en Estudiantes, Independiente Rivadavia, Chacarita, Villa Dálmine, Estudiantes de Buenos Aires y Aldosivi.

Bruera le atajó un penal a Juanfer

Esta noche, en el Polideportivo Misael Delgado, Bruera destacó por detenerle un penal a Juan Fernando Quintero. Sucedió a los 25 minutos del primer tiempo, luego de que el árbitro, a instancias del VAR, sancionara la pena máxima a favor del elenco visitante.

El colombiano optó por rematar fuerte y al medio, pero sin darle altura al balón. El arquero, que había volado hacia su izquierda, logró detener el remate con sus pies.