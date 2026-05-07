Este jueves 7 de mayo se enfrentan Carabobo y River por la fecha 4 de la Copa Sudamericana en el Polideportivo Misael Delgado. El encuentro se puede ver por DSports. Además, el árbitro es el paraguayo Derlis López y en el VAR está su compatriota Fernando López.
Carabobo vs. River EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium por la Copa Sudamericana 2026: minuto a minuto
El Millonario visita tierras venezolanas por la fecha 4 del Grupo H del certamen internacional, donde busca quedar cerca de la clasificación. Seguí el minuto a minuto en BOLAVIP.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Carabobo y River ya se enfrentan en el Polideportivo Misael Delgado por la fecha 4 del Grupo H de la Copa Sudamericana.
¡EQUIPOS EN CANCHA!
Carabobo y River ya se encuentran en el Polideportivo Misael Delgado para el partido correspondiente a la fecha 4 del Grupo H de la Copa Sudamericana.
Carabobo llegó al Polideportivo Misael Delgado
Los futbolistas del cuadro venezolano ya están en el estadio.
¡Listo para una noche de copa! ⚔️🙌— Carabobo Fútbol Club (@Carabobo_FC) May 7, 2026
𝐄𝐥 𝐆𝐑𝐀𝐍𝐀𝐓𝐄 𝐥𝐥𝐞𝐠𝐨́ 𝐚𝐥 𝐌𝐢𝐬𝐚𝐞𝐥 𝐃𝐞𝐥𝐠𝐚𝐝𝐨 🇱🇻🏠#TuClubTuGente 🫂#CaraboboEsGranate 🇱🇻#LaGranConquista pic.twitter.com/egXEhCa1NK
River lucirá la indumentaria tradicional
La pilcha del Millonario aguarda dentro del vestuario.
Todo listo para esta noche ✅— River Plate (@RiverPlate) May 7, 2026
⌚️ 21.30 🆚 Carabobo 🇻🇪#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/P7mcS5x2jc
¡CARABOBO CONFIRMÓ LA FORMACIÓN!
Lucas Bruera; Alexander González, Ezequiel Neira, Jonathan Bilbao; Leonardo Aponte, Matías Núñez, Edson Castillo, Juan Camilo Pérez; Yohandry Orozco, Loureins Martínez y Edson Tortolero fueron los elegidos por Daniel Farías para enfrentar a River.
¡RIVER CONFIRMÓ LA FORMACIÓN!
Eduardo Coudet definió que el Millonario salga a la cancha con Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Facundo González, Matías Viña; Maximiliano Meza, Lucas Silva, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero, Santiago Lencina; y Joaquín Freitas.
¿Cómo llega River a este juego?
El Millonario perdió en la última jornada del Apertura contra Atlético Tucumán y ahora se prepara para los Playoffs, donde enfrentará a San Lorenzo. En el certamen internacional derrotó, sobre la hora, a Red Bull Bragantino en tierras brasileñas.
¿Cómo llega Carabobo?
Por el campeonato local, el elenco venezolano viene de igualar sin goles, en la primera jornada del Apertura, ante Metropolitanos FC, mientras que en la Copa Sudamericana son escoltas del Millonario.
La terna arbitral de Carabobo vs. River
El paraguayo Derlis López fue designado por Conmebol para arbitrar el juego entre Carabobo y River. Está acompañado por las siguientes autoridades:
- Asistente 1: José Cuevas (PAR)
- Asistente 2: Roberto Cañete (PAR)
- Cuarto árbitro: David Ojeda (PAR)
- VAR: Fernando López (PAR)
- AVAR: Eduardo Britos (PAR)
Derlis López en uno de sus partidos continentales.
La posible formación de River vs. Carabobo
Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Matías Viña; Kevin Castaño, Maximiliano Meza, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Joaquín Freitas y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.
La posible formación de Carabobo vs. River
Lucas Bruera; Alexander González, Ezequiel Neira, Jean Fuentes; Joshuan Berrios, Matías Núñez, Edson Castillo, Juan Camilo Pérez; Yohandry Orozco, Eric Ramírez y Edson Tortolero. DT: Daniel Farías.