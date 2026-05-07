Carabobo vs. River EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium por la Copa Sudamericana 2026: minuto a minuto

El Millonario visita tierras venezolanas por la fecha 4 del Grupo H del certamen internacional, donde busca quedar cerca de la clasificación. Seguí el minuto a minuto en BOLAVIP.

Este jueves 7 de mayo se enfrentan Carabobo y River por la fecha 4 de la Copa Sudamericana en el Polideportivo Misael Delgado. El encuentro se puede ver por DSports. Además, el árbitro es el paraguayo Derlis López y en el VAR está su compatriota Fernando López.

Tabla de posiciones del Grupo H de la Copa Sudamericana