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Copa Sudamericana

Se confirmó que Vasco da Gama y Boca jugarán la semifinal de la Copa Sudamericana en el Maracaná

Los brasileños no pueden jugar en su estadio porque no cumple con la capacidad mínima y la Justicia de Río de Janeiro emitió el fallo.

Vasco da Gama - Boca, por la Copa Sudamericana 2026.
© GettyVasco da Gama - Boca, por la Copa Sudamericana 2026.

Bien se sabe que Boca enfrentará a Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, donde se medirán para definir al clasificado a la final. En ese sentido, la ida será en La Bombonera el martes 13 y una semana más tarde la revancha en Brasil. Sin embargo, no se sabía dónde se iba a llevar a cabo, pero se acaba de confirmar que se jugará en el Maracaná.

Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil. (Getty Images)

Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil. (Getty Images)

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Un dato importante a tener en cuenta es que no pueden ser locales porque su estadio no cumple con los requisitos. Debido a que en esta instancia se necesita cumplir con ciertos parámetros ligados a la capacidad, debe salir de su casa. Por ese motivo, se barajaron diferentes posibilidades para albergar el encuentro estelar frente al Xeneize.

Estadio Sao Januario, de Vasco da Gama. (Getty Images)

Estadio Sao Januario, de Vasco da Gama. (Getty Images)

Lo cierto es que se acaba de confirmar que el partido se jugará en el Estadio Maracaná. De esta manera, se terminó la especulación y Vasco da Gama recibirá a Boca en el mítico recinto que también está ubicado en Río de Janeiro, por lo que no debe salir de su ciudad. Así las cosas, queda totalmente descartada la opción del Olímpico Nilton Santos.

Luego de diferentes procesos para definir dónde se llevará a cabo la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana, la Justicia de Río de Janeiro ordenó que el Maracaná esté a disposición para que el martes 20 de octubre se juegue allí. Es por ese motivo que Fla-Flu Servicos debe ceder el estadio para el duelo entre Vasco da Gama y Boca.

Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil. (Getty Images)

Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil. (Getty Images)

Cabe recordar que el Xeneize eliminó a Sao Paulo en los cuartos de final, al imponerse con un global de 2-1 por haber ganado de local y luego empatar en el siempre complicado Morumbí. En contraparte, el elenco brasileño venció a Independiente Santa Fe con un resultado total de 2-0 para avanzar a la siguiente instancia de la competición.

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Nahuel de Hoz
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