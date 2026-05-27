Sorpresa en Racing: 8 titulares no fueron convocados por Chirola Romero para la Copa Sudamericana

El entrenador interino saldrá a jugar ante Independiente Petrolero con muchos juveniles. Los más grandes podrían reaparecer en la Copa Argentina.

Este miércoles, Racing saldrá a enfrentar a Independiente Petrolero en un partido para la anécdota. Eliminado de la Copa Sudamericana, la Academia buscará cerrar su participación de buena manera, ya sin Gustavo Costas y con Chirola Romero a cargo del primer equipo.

El entrenador interino, que trabaja junto a Luciano Aued, sorprendió a la hora de confirmar los convocados. En la nómina se ausentan varias de las figuras del primer equipo y, en cambio, aparecen unas cuantas del plantel de reserva, que hasta hace unos días conducía la dupla que maneja parcialmente la Primera División.

En total, son ocho los experimentados que no fueron llamados para este compromiso de Copa Sudamericana: Marco Di Césare, Agustín García Basso, Marcos Rojo, Gabriel Rojas, Adrián “Maravilla” Martínez, Matías Zaracho y Gastón Martirena.

Por otra parte, se sumaron jóvenes como Gonzalo Escudero, Galo Volpe, Alejandro Tello, Felipe Schaare, Gonzalo Sosa, Francisco Fraga, Ezequiel Pérez, entre otros. No se descarta que varios de ellos tengan la posibilidad de sumar minutos esta noche en el Cilindro.

Más allá de la importancia de los nombres ausentes, lo cierto es que Racing no se juega nada más que el orgullo esta noche. Sin embargo, días más tarde tendrá acción por la Copa Argentina y ahí es cuando varios de los descartados de hoy podrían reaparecer en la alineación inicial.

Los convocados de Racing

Arqueros: Matías Tagliamonte y Facundo Cambeses.

Matías Tagliamonte y Facundo Cambeses. Defensores: Ezequiel Cannavo, Tobías Rubio, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gonzalo Escudero, Galo Volpe y Alejandro Tello.

Ezequiel Cannavo, Tobías Rubio, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gonzalo Escudero, Galo Volpe y Alejandro Tello. Mediocampistas: Santiago Sosa, Ignacio Rodríguez, Bruno Zuculini, Adrián Fernández, Gonzalo Leiva, Matko Miljevic, Felipe Schaare y Gonzalo Sosa.

Santiago Sosa, Ignacio Rodríguez, Bruno Zuculini, Adrián Fernández, Gonzalo Leiva, Matko Miljevic, Felipe Schaare y Gonzalo Sosa. Delanteros: Tomás Conechny, Duván Vergara, Damián Pizarro, Tomás Pérez, Francisco Fraga y Ezequiel Pérez.

Publicidad

Lo que le queda a Racing

Racing jugará este miércoles 27 de mayo a partir de las 19 en el Estadio Presidente Perón, mejor conocido como el Cilindro de Avellaneda. El rival será Independiente Petrolero, en el marco de la fecha 6 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

El próximo domingo, precisamente el 31 de mayo a las 19, la Academia será rival de Defensa y Justicia por los dieciseisavos de la Copa Argentina. Dicho compromiso tendrá lugar en el Estadio 23 de Agosto de Gimnasia de Jujuy.

En síntesis

Adrián Martínez encabeza la lista de los ocho jugadores experimentados que fueron reemplazados.

encabeza la lista de los ocho jugadores experimentados que fueron reemplazados. Chirola Romero excluyó a figuras como Di Césare, García Basso y Marcos Rojo.

excluyó a figuras como Di Césare, García Basso y Marcos Rojo. Siete juveniles como Gonzalo Escudero y Galo Volpe ingresaron en lugar de los descartados.