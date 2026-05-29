La Fórmula 1 limitará artificialmente la velocidad máxima en el GP de Mónaco

Además de prohibir la apertura de alerones, se confirmó que obligarán a las escuderías a utilizar un mapa motor limitado.

Queda una semana para el Gran Premio de Mónaco, y luego de conocerse que la Fórmula 1 prohibirá la apertura de alerones en la carrera, ahora se confirmó que también habrá una limitación artificial de la velocidad máxima que podrán alcanzar los autos, ya que se establecerá un mapa motor estándar para todas las escuderías.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 está en Disney+

De acuerdo a lo reportado por The Race, la FIA obligará a todos los equipos a usar un mapa de motor específico para esta carrera, llamado ‘Rev 1’. Este mapa motor cambia la entrega de potencia eléctrica (del MGU-K) en comparación a una carrera normal.

Modo Normal: En otras pistas, la potencia eléctrica del auto comienza a limitarse recién cuando el auto alcanza los 290 km/h .

En otras pistas, la potencia eléctrica del auto comienza a limitarse recién cuando el auto alcanza los . Modo ‘Rev 1’: La potencia eléctrica empieza a disminuir muchísimo antes, a los 200 km/h, y se corta por completo cuando el auto llega a los 300 km/h.

Esto se debe a que los autos tendrán la batería cargada durante toda la vuelta, a raíz de las rectas cortas e importantes puntos de frenada que tiene el Circuito de Mónaco, algo completamente opuesto a lo que hemos visto hasta ahora en la temporada.

El GP de Mónaco tendrá limitaciones adicionales en 2026. (Getty)

A su vez, tener la batería siempre llena y lista para usar significa que los pilotos tendrían mucha potencia para acelerar en rectas que son extremadamente cortas (frente a boxes y en la zona del túnel). Esto provocaría que llegaran a las curvas a velocidades demasiado altas, lo cual es un riesgo enorme en un circuito callejero tan cerrado y sin zonas de escape, como lo es Mónaco.

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Cuando es el GP de Mónaco de la F1

El Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1 será la sexta carrera de la temporada 2026 y está pactada para disputarse el fin de semana de 5, 6 y 7 de junio.

Viernes 5 de junio

Práctica libre 1: 08:30hs

08:30hs Práctica libre 2: 12:00hs

Sábado 6 de junio

Práctica libre 3: 07:30hs

07:30hs Clasificación: 11:00hs

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Domingo 7 de junio