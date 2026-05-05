Un rival de River en la Copa Sudamericana se quedó sin DT por problemas internos

River encaminó su clasificación a la siguiente instancia de la Copa Sudamericana. La victoria del pasado jueves ante Bragantino lo dejó como único líder de su grupo y este jueves podría ser clave pensando en asegurar la primera posición, lo que haría que se clasifique directamente a los octavos de final. Los de Eduardo Coudet visitarán a Carabobo en Venezuela con la misión de volver con los tres puntos.

Curiosamente, hubo novedades en las últimas horas en el grupo de River de la Sudamericana. Blooming -integrante de la zona del Millonario- se quedó sin su entrenador. Mauricio Soria decidió renunciar luego de exigirle a sus jugadores un mayor compromiso. Según se conoció en Bolivia, el DT se indignó por la falta de ganas de sus futbolistas y también por algunos problemas logísticos.

Cabe destacar que River inició su camino ante Blooming en Bolivia y el partido terminó 1 a 1. En la segunda jornada, los de Coudet derrotaron 1 a 0 a Carabobo, mientras que en la tercera fecha, el Millonario superó a Bragantino con un gol agónico de Lucas Martínez Quarta.

¿Cuándo vuelven a jugar River y Blooming?

River recibirá a Blooming en el Estadio Monumental recién el 27 de mayo. Será en el marco de la última fecha de la zona. Antes de jugar contra los bolivianos, los de Eduardo Coudet visitarán a Carabobo el jueves 7 a partir de las 21, mientras que contra Bragantino se jugará en Núñez el 20.

Blooming y River empataron 1 a 1 en Bolivia. (Foto: Prensa Blooming).

Los próximos partidos confirmados de River

07/05 | Carabobo – River

10/05 | River – San Lorenzo

20/05 | River – Bragantino

27/05 | River – Blooming

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