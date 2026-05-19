Cómo ver Boca vs. Cruzeiro por la Copa Libertadores: qué canal lo pasa por TV, probables formaciones y a qué hora empieza

Todos los detalles del partido entre el Xeneize y el elenco brasileño, correspondiente a la quinta fecha de la fase de grupos del certamen continental.

Este martes 19 de mayo, en La Bombonera de Buenos Aires, Boca Juniors y Cruzeiro se encontrarán frente a frente en el marco de la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América 2026. Sin ningún tipo de dudas, un compromiso absolutamente fundamental para las aspiraciones del Xeneize en el certamen continental.

Sucede que, más allá de ganar sus dos primeros partidos en la Copa Libertadores, los encabezados estratégicamente por Claudio Úbeda acumulan dos tropiezos en serie, ambos como visitante, frente al propio Cruzeiro y también ante Universidad Católica de Chile. Como consecuencia, quedaron sin margen de error de cara al cierre de la zona.

Por su parte, los de Belo Horizonte están en una posición relativamente cómoda, pero también presentaron un andar irregular en la Copa Libertadores. ¿Su progreso? Victoria como visitantes de Barcelona de Guayaquil, derrota como locales de Universidad Católica, triunfo en Brasil ante Boca y empate en Chile contra los Cruzados.

Qué canal pasa Boca vs. Cruzeiro

El partido entre Boca Juniors y Cruzeiro, correspondiente a la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América 2026, podrá visualizarse por las pantallas de Disney+, Telefé y Fox Sports.

A qué hora se juega Boca vs. Cruzeiro

Boca Juniors y Cruzeiro se enfrentarán este martes 19 de mayo, desde las 21:30 horas de la República Argentina, en La Bombonera.

Probables formaciones de Boca y Cruzeiro

BOCA: Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

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CRUZEIRO: Otávio; Fágner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesús, Kaiki; Gerson, Lucas Romero; Keny Arroyo, Matheus Pereira, Christian; Kaio Jorge.

Los árbitros de Boca vs. Cruzeiro

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

Árbitro asistente 1: Tulio Moreno (Venezuela)

Árbitro asistente 2: Alberto Ponte (Venezuela)

Cuarto árbitro: Yander Herrera (Venezuela)

VAR: Ángel Arteaga (Venezuela)

AVAR: Marcos Suárez (Venezuela)

Las posiciones de la Copa Libertadores