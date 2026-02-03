Es tendencia:
logotipo del encabezado
MERCADO DE PASES

Atento Boca: Palmeiras ofertó 25 millones de euros por un jugador de la Premier League para pelear por la Copa Libertadores

El combinado paulista ya es candidato al título, pero busca dar un golpe al mercado para incrementar la jerarquía de su plantel.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Abel Ferreira, entrenador de Palmeiras.
© GettyAbel Ferreira, entrenador de Palmeiras.

Restan dos meses para el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y los equipos clasificados buscan refuerzos en el mercado de pases para llegar a la cita con el mejor plantel posible. Boca Juniors regresará al evento que cuenta con Flamengo y Palmeiras como los máximos candidatos a levantar el trofeo.

  • Viví toda la Copa Libertadores en Disney+

Los gigantes brasileños son los más dominantes del certamen continental en los últimos años y, para no perder ese estatus, buscan refuerzos a la altura de los objetivos. Luego de que el Fla fichara a Lucas Paquetá, el Verdao no se quiere quedar atrás.

Los cariocas desembolsaron más de 40 millones de euros para concretar el retorno del brasileño que militaba en West Ham. Por eso, Palmeiras ya emitió una oferta de gran calibre para intentar dar otro golpe al mercado y responderle a su rival más directo.

Según la información de Globo, el conjunto paulista puso sobre la mesa 25 millones de euros para sumar a Jhon Arias, el extremo de la Selección Colombia que viste la camiseta de Wolverhampton en la Premier League.

Jhon Arias en Wolverhampton. (Foto: Getty)

Jhon Arias en Wolverhampton. (Foto: Getty)

Publicidad

Pero lo más insólito de esta operación es que el cafetero llegó a la liga inglesa en julio y proveniente de Fluminense. En aquel entonces, Wolves, que hoy ocupa la última posición de su liga, abonó 22 millones de euros para quedarse con su ficha.

Tiene una deuda de 531,3 millones de dólares y es uno de los posibles rivales de Boca en la Copa Libertadores 2026

ver también

Tiene una deuda de 531,3 millones de dólares y es uno de los posibles rivales de Boca en la Copa Libertadores 2026

A poco más de 4 meses para la disputa de la Copa del Mundo, Arias deberá tomar una importante decisión en caso de que Wolverhampton decida avanzar con las negociaciones. El delantero es una pieza clave en el esquema de Néstor Lorenzo y, tras gran participación en las Eliminatorias, tiene un pie en la convocatoria para la cita mundialista.

Cómo serán los bombos de la Libertadores 2026

  • Bombo 1: Flamengo (BRA), Palmeiras (BRA), Boca (ARG), Peñarol (URU), Nacional (URU), LDU Quito (ECU), Fluminense (BRA), Independiente Del Valle (ECU).
  • Bombo 2: Libertad (PAR), Estudiantes (ARG), Cerro Porteño (PAR), Lanús (ARG), Corinthians (BRA), Bolívar (BOL), Cruzeiro (BRA), Universitario (PER).
  • Bombo 3: Junior (COL), U. Católica (CHI), Rosario Central (ARG), Independiente Santa Fe (COL), Always Ready (BOL), Coquimbo Unido (CHI), La Guaira (VEN), Cusco (PER).
  • Bombo 4: Universidad Central (VEN), Platense (ARG), Independiente Rivadavia (ARG), Mirassol (BRA), 4 equipos de repechaje.
Publicidad

Calendario completo de la Libertadores 2026

  • Fase 1 (ida): desde el 2 de febrero
  • Fase 1 (vuelta): desde el 9 de febrero
  • Fase 2: del 17 al 26 de febrero
  • Fase 3: del 3 al 12 de marzo
  • Sorteo de la fase de grupos: semana del 18 de marzo
  • Fecha 1: 7 al 9 de abril
  • Fecha 2: 14 al 16 de abril
  • Fecha 3: 28 al 30 de abril
  • Fecha 4: 5 al 7 de mayo
  • Fecha 5: 19 al 21 de mayo
  • Fecha 6: 26 al 28 de mayo
  • Sorteo de octavos: semana del 6 de junio
  • Octavos: 11 al 20 de agosto
  • Cuartos: 8 al 17 de septiembre
  • Semifinales: 14 al 22 de octubre
  • Final: sábado 28 de noviembre

Datos clave

  • Flamengo concretó el fichaje de Lucas Paquetá tras pagar más de 40 millones de euros.
  • Palmeiras ofreció 25 millones de euros a Wolverhampton para incorporar al colombiano Jhon Arias.
  • El extremo Jhon Arias es pieza clave del entrenador Néstor Lorenzo en la Selección Colombia.
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Gallardo dijo que no es fácil encontrar un 9 para River y no es así: se equivocó gastando 25 palos en Driussi y Salas

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
Atlético de Madrid quiere negociar con Palmeiras por el Flaco López
Fútbol europeo

Atlético de Madrid quiere negociar con Palmeiras por el Flaco López

José López, figura vs. Sao Paulo, sigue sumando puntos con Lionel Scaloni
Selección Argentina

José López, figura vs. Sao Paulo, sigue sumando puntos con Lionel Scaloni

Palmeiras sigue de cerca a Thiago Almada
Fútbol Sudamericano

Palmeiras sigue de cerca a Thiago Almada

Así está la tabla del Torneo Apertura 2026 tras la Fecha 3
Fútbol Argentino

Así está la tabla del Torneo Apertura 2026 tras la Fecha 3

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo