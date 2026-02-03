Atento Boca: Palmeiras ofertó 25 millones de euros por un jugador de la Premier League para pelear por la Copa Libertadores

Restan dos meses para el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y los equipos clasificados buscan refuerzos en el mercado de pases para llegar a la cita con el mejor plantel posible. Boca Juniors regresará al evento que cuenta con Flamengo y Palmeiras como los máximos candidatos a levantar el trofeo.

Los gigantes brasileños son los más dominantes del certamen continental en los últimos años y, para no perder ese estatus, buscan refuerzos a la altura de los objetivos. Luego de que el Fla fichara a Lucas Paquetá, el Verdao no se quiere quedar atrás.

Los cariocas desembolsaron más de 40 millones de euros para concretar el retorno del brasileño que militaba en West Ham. Por eso, Palmeiras ya emitió una oferta de gran calibre para intentar dar otro golpe al mercado y responderle a su rival más directo.

Según la información de Globo, el conjunto paulista puso sobre la mesa 25 millones de euros para sumar a Jhon Arias, el extremo de la Selección Colombia que viste la camiseta de Wolverhampton en la Premier League.

Jhon Arias en Wolverhampton. (Foto: Getty)

Pero lo más insólito de esta operación es que el cafetero llegó a la liga inglesa en julio y proveniente de Fluminense. En aquel entonces, Wolves, que hoy ocupa la última posición de su liga, abonó 22 millones de euros para quedarse con su ficha.

A poco más de 4 meses para la disputa de la Copa del Mundo, Arias deberá tomar una importante decisión en caso de que Wolverhampton decida avanzar con las negociaciones. El delantero es una pieza clave en el esquema de Néstor Lorenzo y, tras gran participación en las Eliminatorias, tiene un pie en la convocatoria para la cita mundialista.

Cómo serán los bombos de la Libertadores 2026

Bombo 1: Flamengo (BRA), Palmeiras (BRA), Boca (ARG), Peñarol (URU), Nacional (URU), LDU Quito (ECU), Fluminense (BRA), Independiente Del Valle (ECU).

Flamengo (BRA), Palmeiras (BRA), Boca (ARG), Peñarol (URU), Nacional (URU), LDU Quito (ECU), Fluminense (BRA), Independiente Del Valle (ECU). Bombo 2: Libertad (PAR), Estudiantes (ARG), Cerro Porteño (PAR), Lanús (ARG), Corinthians (BRA), Bolívar (BOL), Cruzeiro (BRA), Universitario (PER).

Libertad (PAR), Estudiantes (ARG), Cerro Porteño (PAR), Lanús (ARG), Corinthians (BRA), Bolívar (BOL), Cruzeiro (BRA), Universitario (PER). Bombo 3: Junior (COL), U. Católica (CHI), Rosario Central (ARG), Independiente Santa Fe (COL), Always Ready (BOL), Coquimbo Unido (CHI), La Guaira (VEN), Cusco (PER).

Junior (COL), U. Católica (CHI), Rosario Central (ARG), Independiente Santa Fe (COL), Always Ready (BOL), Coquimbo Unido (CHI), La Guaira (VEN), Cusco (PER). Bombo 4: Universidad Central (VEN), Platense (ARG), Independiente Rivadavia (ARG), Mirassol (BRA), 4 equipos de repechaje.

Calendario completo de la Libertadores 2026

Fase 1 (ida): desde el 2 de febrero

Fase 1 (vuelta): desde el 9 de febrero

Fase 2: del 17 al 26 de febrero

Fase 3: del 3 al 12 de marzo

Sorteo de la fase de grupos: semana del 18 de marzo

Fecha 1: 7 al 9 de abril

Fecha 2: 14 al 16 de abril

Fecha 3: 28 al 30 de abril

Fecha 4: 5 al 7 de mayo

Fecha 5: 19 al 21 de mayo

Fecha 6: 26 al 28 de mayo

Sorteo de octavos: semana del 6 de junio

Octavos: 11 al 20 de agosto

Cuartos: 8 al 17 de septiembre

Semifinales: 14 al 22 de octubre

Final: sábado 28 de noviembre

