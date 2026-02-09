Es tendencia:
El Flaco López casi a las piñas por su festejo en el gol de Palmeiras vs. Corinthians

El exdelantero de Lanús peteó el banderín del córner y se desató el escándalo.

Por Germán Carrara

El Flaco López pateó el banderín del córner con el escudo del Corinthians tras su gol para Palmeiras y casi termina a las piñas con los jugadores de Timao.
Palmerias venció al Corinthians 1 a 0 con un gol de José Manuel López y, de alguna manera, se pudo tomar revancha de lo que fue la eliminación que sufrió el Verdeao frente a su clásico rival en los Octavos de Final de la Copa de Brasil 2025. El delantero argentino anotó el único gol del encuentro que se jugó en el Neo Química Arena y así se quedó con los tres puntos y escaló a la segunda posición de la tabla del Campeonato Paulista.

Pero la noticia no fue el tanto del exfutbolista de Lanús y la victoria en el clásico, sino el revuelo que se armó con el festejo del correntino. Resulta que tras convertir, el Flaco se lanzó contra el banderín del córner que tenía impreso el escudo del Corithians, algo que los jugadores de Timao lo tomaron como una provocación.

Por eso, enseguida, los jugadores suplentes y, segundos más tarde, los que estaban en el campo de juego, se le abalanzaron al atacante de 25 años, que al darse cuenta del enojo que despertó su celebración, levantó sus manos como para transmitir que no había sido algo premeditado. No obstante, la calentura de los futbolistas del Corinthians no disminuía; por eso sus compañeros del Palmeiras debieron interceder para que básicamente no lo lincharan.

Otro gol del Flaco López para el Palmeiras que lo arrima a la Copa del Mundo

José Manuel López, con su tanto al Corinthians, ya suma 4 gritos y 3 asistencias para el Palmeiras en lo que va de 2026. De esta forma, acumula méritos para mantenerse como la tercera opción como delantero de área en la Selección Argentina, detrás de Lautaro Martínez y Julián Alvarez, de cara a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Antes del Derby Paulista, el Flaco le había convertido al Mirassol (victoria 1 – 0) el 18 de enero y a Sao Paulo (triunfo 3 – 1) el 24 del mismo mes, ambos por la Fase de Grupos del Campeonato Paulista. Además, también le anotó al Atlético Mineiro (empate 2 – 2) el 28 por la primera fecha del Brasileirao.

En España, todos contra Julián Alvarez por su presente en el Atlético de Madrid: ”Es intrascendente”

En España, todos contra Julián Alvarez por su presente en el Atlético de Madrid: ”Es intrascendente”

La decisión con Gerónimo Rulli que le costó carísimo a Roberto De Zerbi en PSG vs. Marsella

La decisión con Gerónimo Rulli que le costó carísimo a Roberto De Zerbi en PSG vs. Marsella

Los números del Flaco López en el Palmeiras

Flaco López ya acumula 187 partidos en el Palmeiras, entre todas las competencias (Campeonato Paulista, Brasileirao, Copa Libertadores, Copa de Brasil, Supercopa del Rey, Paulistao y Mundial de Clubes de Estados Unidos 2025) con los que registra un total de 61 goles y 18 asistencias.

  • José Manuel López anotó el gol del triunfo 1 a 0 de Palmeiras ante Corinthians.
  • El delantero argentino provocó un escándalo tras patear el banderín del córner del rival.
  • López suma 4 goles y 3 asistencias con Palmeiras en lo que va de 2026.
