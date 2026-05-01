Con Di María y un ex Boca, Conmebol reveló el equipo ideal de la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

Después de haberse consumado la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, este viernes la Conmebol reveló el equipo ideal. En ese sentido, la principal presencias corresponde a Ángel Di María, que convirtió un gol en la goleada de Rosario Central frente a Universidad Central en condición de visitante, clave para posicionarse de buena forma en su zona.

Además del campeón del mundo con la Selección Argentina, otro futbolista que destaca es Mateo Mendía. El zaguero central marcó un tanto en el triunfo de Platense ante Independiente Santa Fe, fundamental para escalar en la tabla de posiciones. Cabe recordar que debe regresar a Boca cuando concluya su cesión en el Calamar, donde está teniendo rodaje con mucha frecuencia.

¡¡QUÉ TESTAZO!! Mateo Mendía ganó por arriba y anotó el 2-0 de Platense vs. Independiente Santa Fe.



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Por otro lado, Jesse Lingard también integró el equipo ideal de la tercera jornada de la Libertadores, luego de haberle anotado a Peñarol en la victoria de Corintihans en territorio brasileño. En contraparte, Álex Arce se metió de lleno en la formación predilecta, tras convertir un hat-trick para el sólido triunfo de Independiente Rivadavia de Mendoza contra Deportivo La Guaira.

Sin más preámbulo, la Conmebol fue contundente y se dejó llevar por los rendimientos más altos durante el martes, miércoles y jueves de la última semana. Por ese motivo, eligió su mejor XI: Alexis Martín Arias; Mateo Mendía, Fabricio Bruno, Caín Fara; Robson Matheus, Sebastián Guzmán, Clemente Montes, Jesse Lingard; Álex Arce, Carlos González, Ángel Di María.

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Un punto importante a tener en cuenta es la presencia de Fabricio Bruno, defensor de Cruzeiro que enfrentó a Boca en Belo Horizonte, en lo que fue una noche polémica y muy caliente. Además, Carlos González también integró el armado táctico debido a su magnífico presente en Independiente del Valle, donde ya mejoró los números de su reciente paso por Newell’s.

El equipo ideal de la fecha 3 de la Copa Sudamericana