Conmebol abre un expediente contra Cruzeiro por discriminación y se expone a una multa millonaria

Desde la Confederación Sudamericana de Fútbol se ponen más rigurosos con el racismo y la discriminación en sus competiciones.

Desde hace varias temporadas, Conmebol viene ajustando tuercas en los hechos de racismo y los diferentes actos de discriminación que se producen dentro de sus competencias. Así como equipos e hinchas brasileños denuncian la crueldad de otros clubes, también ocurre cuando son ellos los que salen de su país.

Cuando se infringen las leyes que están estipuladas por el reglamento de cada competición que organizan, dejan asentado que los castigos serán severos. Y no solo en términos económicos, sino que también puede haber reducciones de aforo o darse la imposibilidad de participar de los certámenes. Ahora, a quien le abrieron un expediente es a Cruzeiro.

Conmebol sancionaría a Cruzeiro por un acto discriminatorio.

El elenco brasileño está siendo observado por un acto de indisciplina que realizaron sus simpatizantes. Según reportaron desde GeGlobo, uno de los medios más importantes de dicho país, las autoridades de Conmebol abrieron un proceso disciplinario contra Cruzeiro por “gesto discriminatorio de un hincha que mostró billete de R$ 2 a hinchas de Boca”. Esto ocurrió el pasado 28 de abril, cuando se enfrentaron en Belo Horizonte por la fase de grupos de la actual edición de la Copa Libertadores.

Según se detalla en el Artículo 15.2, al incumplir una de las normas del reglamento, prevé multa mínima de 100 mil dólares. Este monto, que trasladado a la moneda argentina alcanzaría una suma de 139.179.800 pesos, sería descontado de los premios que se otorgan en la competencia.

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Cabe destacar que la misma fuente agrega que el Xeneize quedó enmarcado por un gesto racista de un hincha argentino contra los cruzeirenses, por lo que también podría haber sanciones muy graves con el club argentino al que visitarán el próximo martes 19 de mayo, en La Bombonera.

Tabla de posiciones del Grupo D de la Copa Libertadores

DATOS CLAVES

Cruzeiro enfrenta un proceso de Conmebol por gestos discriminatorios contra hinchas de Boca .

enfrenta un proceso de Conmebol por gestos discriminatorios contra hinchas de . La multa mínima prevista por el Artículo 15.2 es de 100 mil dólares .

es de . Boca recibirá a Cruzeiro el 19 de mayo en el estadio La Bombonera.