“Me pega en la mano”: Lucas Romero explicó la jugada del final de Boca vs. Cruzeiro

Los últimos minutos del empate entre Boca y Cruzeiro tuvieron dos jugadas de mano que podrían haber cambiado el resultado. Tanto en la ofensiva de Milton Delgado como en la defensiva de Lucas Romero, el juez falló a favor del equipo brasileño. En zona mixta, el volante del conjunto de Belo Horizonte profundizó en la última.
El ex Independiente habló en ESPN y confesó: “Me pega en la mano en la ultima jugada del partido, pero fue totalmente casual. Yo tenía el brazo pegado al cuerpo y fue una jugada de rebote”.
“En todo momento tenía tranquilidad. En el primer momento que aconteció, hablé con el árbitro y le dije que fue casual, no que no había sido mano. Le dije que lo chequeen, que yo estaba tranquilo“, aseguró Romero, coincidiendo con la interpretación de Valenzuela y el VAR.
"ME PEGA EN LA MANO." Atención a las palabras de Lucas Romero luego de protagonizar la polémica jugada del final en la que todo Boca reclamó penal. ¿QUÉ TE PARECIÓ?— SportsCenter (@SC_ESPN) May 20, 2026
📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/x97U1Pe650
Qué dijo el DT de Cruzeiro
Por su parte, Artur Jorge, director técnico del elenco brasileño, también fue consultado sobre la actuación de Valenzuela y su respuesta fue corta y contundente: “El arbitraje estuvo a la altura del tamaño que tenía el partido. Es lo único que tengo que decir“.
Conmebol publicó los audios del VAR de las polémicas de Boca vs. Cruzeiro: la diferencia en las manos de Delgado y Romero
Por qué no cobraron penal para Boca
En el último minuto, luego de que Lucas Romero impactara el balón dentro del área con su brazo izquierdo, Jesús Valenzuela hace un gesto que deja en claro que observó la mano, pero que el jugador la quiere sacar, considerándola no sancionable.
Pocos minutos después del pitazo final, el periodista Germán García Grova informó que en el VAR interpretaron la jugada de la misma manera. Es por eso que Ángel Arteaga decidió no invitar al juez principal a una revisión en campo.
La bronca de Ubeda y Paredes
En conferencia de prensa, Claudio Ubeda fue contundente al analizar las polémicas: “La última jugada fue clarísima. En ese momento apresuró y terminó el partido. Me sorprende que no haya ido a revisión esa jugada y se haya tomado el tiempo necesario“.
“La postura que tuvo el árbitro fue totalmente perjudicial hacia nosotros, sobre todo en la última jugada. No debió haber terminado el partido como lo terminó. No quiero decir barbaridades que ameritan la situación. No hay sustento para defender lo de la última jugada. El árbitro no tiene de dónde agarrarse, con total respeto hacia la terna arbitral y el VAR”, agregó.
“Es raro porque él me dice: ‘La jugada del gol de ellos es mano, pero no es intencional’. La jugada de Delgado tampoco es intencional y cobra mano en contra. Es raro cómo decide, pero bueno, ya está“, expresó Leandro Paredes segundos después del pitazo final.
En síntesis
- El volante Lucas Romero confesó que la pelota le pegó en la mano.
- El árbitro Jesús Valenzuela y el VAR no cobraron penal a favor de Boca.
- El DT Artur Jorge elogió la actuación del arbitraje tras el empate del partido.