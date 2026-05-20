“Me pega en la mano”: Lucas Romero explicó la jugada del final de Boca vs. Cruzeiro

El mediocampista reveló que le dijo al árbitro dónde le había dado la pelota, pero aseguró que "fue casual". Mirá el video.

Los últimos minutos del empate entre Boca y Cruzeiro tuvieron dos jugadas de mano que podrían haber cambiado el resultado. Tanto en la ofensiva de Milton Delgado como en la defensiva de Lucas Romero, el juez falló a favor del equipo brasileño. En zona mixta, el volante del conjunto de Belo Horizonte profundizó en la última.

El ex Independiente habló en ESPN y confesó: “Me pega en la mano en la ultima jugada del partido, pero fue totalmente casual. Yo tenía el brazo pegado al cuerpo y fue una jugada de rebote”.

“En todo momento tenía tranquilidad. En el primer momento que aconteció, hablé con el árbitro y le dije que fue casual, no que no había sido mano. Le dije que lo chequeen, que yo estaba tranquilo“, aseguró Romero, coincidiendo con la interpretación de Valenzuela y el VAR.

"ME PEGA EN LA MANO." Atención a las palabras de Lucas Romero luego de protagonizar la polémica jugada del final en la que todo Boca reclamó penal. ¿QUÉ TE PARECIÓ?



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/x97U1Pe650 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 20, 2026

Qué dijo el DT de Cruzeiro

Por su parte, Artur Jorge, director técnico del elenco brasileño, también fue consultado sobre la actuación de Valenzuela y su respuesta fue corta y contundente: “El arbitraje estuvo a la altura del tamaño que tenía el partido. Es lo único que tengo que decir“.

Por qué no cobraron penal para Boca

En el último minuto, luego de que Lucas Romero impactara el balón dentro del área con su brazo izquierdo, Jesús Valenzuela hace un gesto que deja en claro que observó la mano, pero que el jugador la quiere sacar, considerándola no sancionable.

Publicidad

Pocos minutos después del pitazo final, el periodista Germán García Grova informó que en el VAR interpretaron la jugada de la misma manera. Es por eso que Ángel Arteaga decidió no invitar al juez principal a una revisión en campo.

La bronca de Ubeda y Paredes

En conferencia de prensa, Claudio Ubeda fue contundente al analizar las polémicas: “La última jugada fue clarísima. En ese momento apresuró y terminó el partido. Me sorprende que no haya ido a revisión esa jugada y se haya tomado el tiempo necesario“.

“La postura que tuvo el árbitro fue totalmente perjudicial hacia nosotros, sobre todo en la última jugada. No debió haber terminado el partido como lo terminó. No quiero decir barbaridades que ameritan la situación. No hay sustento para defender lo de la última jugada. El árbitro no tiene de dónde agarrarse, con total respeto hacia la terna arbitral y el VAR”, agregó.

Publicidad

“Es raro porque él me dice: ‘La jugada del gol de ellos es mano, pero no es intencional’. La jugada de Delgado tampoco es intencional y cobra mano en contra. Es raro cómo decide, pero bueno, ya está“, expresó Leandro Paredes segundos después del pitazo final.

En síntesis