A días de la salida de Gustavo Costas, en La Academia se exponen a perder a uno de los mejores futbolistas del plantel.

Gabriel Rojas tuvo un cierre de semestre muy complicado, en el que pasó de ganarse un lugar en la consideración de Lionel Scaloni para la Selección Argentina, ilusionándose con la posibilidad de disputar el próximo Mundial, a sufrir una inoportuna lesión que lo hizo perder terreno en esa lucha y sufrir, además, una temprana eliminación con Racing en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Incluso con los partidos que tuvo que perderse durante la recuperación, el lateral izquierdo fue uno de los futbolistas que más logró destacarse en La Academia y eso le valió el interés de Cruzeiro, que ya hizo llegar a Avellaneda una primera oferta para su fichaje con la intención de poder tenerlo en el plantel una vez que se reanude la Copa Libertadores en la que este jueves esperan asegurar la clasificación a octavos de final.

Según avanzó el periodista Germán García Grova, el ofrecimiento con el que el equipo brasileño abrió el juego de las negociaciones fue de 4 millones de dólares, monto que en la dirigencia que comanda Diego Milito consideraron insuficiente. La negativa, sin embargo, no marcará el fin de las gestiones debido a que en Belo Horizonte están dispuestos a mejorar los números.

Racing está buscando al sucesor de Gustavo Costas, cuyo contrato se rescindió tras la eliminación en Copa Sudamericana, y ese es otro motivo por el que no quieren apresurar decisiones relativas al plantel con el que se encontrará el nuevo entrenador. De todos modos, la venta de algún nombre fuerte podría ser importante para ingresar dinero fresco que sirva para una profunda reestructuración de la plantilla, algo que la comisión directiva se trae entre manos.

Rojas debutó en la Selección Argentina ante Mauritania. Luego se lesionó y perdió terreno.

Contrato y valor de mercado de Gabriel Rojas

El lateral izquierdo de 28 años tiene contrato vigente con Racing hasta diciembre de 2028. Según la última actualización de su valor de mercado que hizo el portal especializado Transfermarkt, está cotizado actualmente en 4.6 millones de dólares, aunque en La Academia demandarán una cifra bastante superior para dejarlo partir.

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¿Cómo le fue a Rojas en el último semestre?

El primer semestre de 2026 no fue bueno ni para Rojas ni para Racing, que no logró cumplir los objetivos deportivos trazados. Aunque se destacó de todos modos como uno de los futbolistas de mayor nivel dentro del plantel, sufrió una lesión que lo hizo perderse cinco partidos, dos de ellos claves de Copa Sudamericana, y perdió a su vez terreno en la carrera por ganarse un lugar en la Selección Argentina en la previa del Mundial.

En total, disputó 17 partidos, todos ellos como titular, en los que aportó un gol y cinco asistencias. Debutó en la Selección Argentina jugando el amistoso de la Fecha FIFA de marzo frente a Mauritania y luego se lesionó, perdiéndose el duelo ante Zambia.

Data clave

Oferta de 4 millones de dólares de Cruzeiro por Gabriel Rojas fue rechazada.

de dólares de Cruzeiro por Gabriel Rojas fue rechazada. Contrato hasta diciembre 2028 para Rojas, valuado en 4.6 millones de dólares.

para Rojas, valuado en 4.6 millones de dólares. Disputó 17 partidos como titular, aportando un gol y cinco asistencias en Racing.