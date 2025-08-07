La predicción de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025: ¿Quiénes pasan a la próxima ronda?

La próxima semana comenzará la instancia de mata-mata en la Copa Libertadores y solo 16 equipos quedan en competencia. Los octavos de final tendrán su puntapié desde el martes 12, que se inaugurará con tres partidos de alto vuelo: Fortaleza – Vélez, Atlético Nacional – Sao Paulo y Peñarol – Racing.

A priori, la instancia de 8avos se anticipa como pareja para todos los equipos, y será difícil predecir quienes pasarán a la próxima ronda y quienes terminarán su camino en esta Libertadores en la primera fase de eliminación directa.

Para que cada uno puede realizar sus predicciones de manera propicia, desde BOLAVIP lanzamos el simulador de resultados de los octavos de final de la Libertadores 2025. De esta manera, haciendo click en el enlace, cada futbolero podrá acceder y hacer su predicción de las ocho llaves que se disputarán de ida y vuelta entre la semana del 12, 13 y 14 de agosto, y que se cerrarán el 19, 20 y 21.

Los cruces de la Copa Libertadores 2025

Atlético Nacional – Sao Paulo

Liga de Quito – Botafogo

Libertad – River Plate

Universitario – Palmeiras

Fortaleza – Vélez Sarsfield

Peñarol – Racing

Cerro Porteño – Estudiantes (LP)

Internacional – Flamengo

El fixture de la Copa Libertadores 2025