Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Libertadores

La predicción de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025: ¿Quiénes pasan a la próxima ronda?

Se vienen las instancias de mata-mata en el certamen continental y acá podrás ver y hacer tus predicciones sobre la Libertadores.

Por Lautaro Tiburzio

La predicción de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025: ¿Quiénes pasan a la próxima ronda?
© GettyLa predicción de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025: ¿Quiénes pasan a la próxima ronda?

La próxima semana comenzará la instancia de mata-mata en la Copa Libertadores y solo 16 equipos quedan en competencia. Los octavos de final tendrán su puntapié desde el martes 12, que se inaugurará con tres partidos de alto vuelo: Fortaleza – Vélez, Atlético Nacional – Sao Paulo y Peñarol – Racing.

A priori, la instancia de 8avos se anticipa como pareja para todos los equipos, y será difícil predecir quienes pasarán a la próxima ronda y quienes terminarán su camino en esta Libertadores en la primera fase de eliminación directa.

Para que cada uno puede realizar sus predicciones de manera propicia, desde BOLAVIP lanzamos el simulador de resultados de los octavos de final de la Libertadores 2025. De esta manera, haciendo click en el enlace, cada futbolero podrá acceder y hacer su predicción de las ocho llaves que se disputarán de ida y vuelta entre la semana del 12, 13 y 14 de agosto, y que se cerrarán el 19, 20 y 21.

Los cruces de la Copa Libertadores 2025

Atlético Nacional – Sao Paulo
Liga de Quito – Botafogo

Libertad – River Plate
Universitario – Palmeiras

Fortaleza – Vélez Sarsfield
Peñarol – Racing

Cerro Porteño – Estudiantes (LP)
Internacional – Flamengo

El fixture de la Copa Libertadores 2025

lautaro tiburzio
Lautaro Tiburzio

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

La inesperada medida de Boca con Rojo, Lema y Saracchi mientras siguen colgados en el club

mgrosman
chicho grosman

Pase lo que pase contra Racing, Miguel Ángel Russo dejaría de ser el técnico de Boca

jpasman
toti pasman

¿Quiénes somos para decirle a De Paul donde tiene que jugar? Si quiere ser feliz en Inter Miami y con Messi, lo banco

Lee también
El dorsal que tendrá Franco Mastantuono en Real Madrid
Fútbol europeo

El dorsal que tendrá Franco Mastantuono en Real Madrid

Dolor en el deporte por la muerte de Matilde Itzcovich, promesa del automovilismo
Polideportivo

Dolor en el deporte por la muerte de Matilde Itzcovich, promesa del automovilismo

Belmonte, el nuevo lesionado de Boca en la previa del clásico ante Racing
Boca Juniors

Belmonte, el nuevo lesionado de Boca en la previa del clásico ante Racing

A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de los Países Bajos de la Fórmula 1
FÓRMULA 1

A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de los Países Bajos de la Fórmula 1

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo