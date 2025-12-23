Es tendencia:
Se definió el último boleto a la Copa Libertadores 2026: los 47 equipos clasificados

Con una histórica remontada, Nacional Potosí se consagró campeón en Bolivia y se quedó con el último cupo del Repechaje. Todo definido.

Por Joaquín Alis

La Copa Libertadores 2026 ya tiene a sus 47 equipos clasificados. Por la noche del lunes, Nacional Potosí se consagró campeón de la Copa Paceña y consiguió el acceso a la Fase Previa, siendo este el último boleto disponible para la próxima edición del certamen continental.

El equipo de la Banda Roja goleó 4 a 1 a Bolívar en el Estadio Hernando Siles y consiguió remontar el 0-2 que había recibido en su casa en el choque de ida. William Álvarez, Saulo Guerra (2) y Kevin Quiroz anotaron para la consagración, que le permitió meterse en el Repechaje.

El equipo boliviano no la tendrá fácil, ya que deberá enfrentar nada más ni nada menos que a Botafogo en la Fase 2. En caso de superar al campeón de la edición 2024 de la Copa, se medirá ante el vencedor del cruce entre Barcelona de Guayaquil y Argentinos Juniors.

De esta manera, ya no hay vacantes disponibles para la Copa Libertadores 2026. Antes de Nacional Potosí, fue Corinthians quien había conseguido su acceso tras ganar la Copa de Brasil. Cabe recordar que el sorteo de la fase de grupos será la semana del 18 de marzo.

Los 47 equipos clasificados a la Copa Libertadores 2026

  • Argentina: Platense, Rosario Central, Independiente Rivadavia, Boca Juniors, Argentinos, Lanús y Estudiantes.
  • Bolivia: Always Ready, The Strongest, Bolívar y Nacional Potosí.
  • Brasil: Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Mirassol, Botafogo, Bahia, Fluminense y Corinthians.
  • Chile: Coquimbo, U. Católica, O’Higgins y Huachipato.
  • Colombia: Independiente Santa Fe, Deportes Tolima, Junior y DIM.
  • Ecuador: Independiente del Valle, LDU Quito, U. Católica y Barcelona.
  • Paraguay: Libertad, 2 de Mayo, Cerro Porteño y Guaraní.
  • Perú: Universitario, Cusco, Alianza Lima y Sporting Cristal.
  • Uruguay: Peñarol, Nacional, Liverpool y Juventud.
  • Venezuela: U. Central, Carabobo, La Guaira y Deportivo Táchira.
Confirmados los cruces de la Fase Previa

FASE 1

  • The Strongest vs. Deportivo Táchira
  • Juventud vs. Univ. Católica
  • 2 de Mayo vs. Alianza Lima

FASE 2

  • Ganador Fase 1 (E2) vs. Guaraní
  • Ganador Fase 1 (E1) vs. Deportes Tolima
  • Ganador Fase 1 (E3) vs. Sporting Cristal
  • Barcelona vs. Argentinos Juniors
  • Nacional Potosí vs. Botafogo
  • Carabobo vs. Huachipato
  • O’Higgins vs. Bahia
  • Liverpool vs. Independiente Medellín

FASE 3

  • Ganador C1 vs. Ganador C8
  • Ganador C2 vs. Ganador C7
  • Ganador C3 vs. Ganador C6
  • Ganador C4 vs. Ganador C5
DATOS CLAVE

  • La Copa Libertadores 2026 completó sus 47 equipos clasificados tras el título de Nacional Potosí.
  • Nacional Potosí goleó 4-1 a Bolívar y enfrentará a Botafogo en la Fase 2.
  • El sorteo de la fase de grupos se realizará la semana del 18 de marzo.
