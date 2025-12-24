Es tendencia:
“La peor Libertadores de la historia”: los hinchas reaccionan tras confirmarse los 47 equipos que jugarán la Copa

En las redes sociales aseguran que los equipos participantes del certamen son inferiores a los de otras ediciones.

Por Joaquín Alis

El 2025 terminó con los 47 equipos participantes de la Copa Libertadores confirmados y los cruces de la fase previa definidos. Flamengo dirá presente para defender la corona, Palmeiras buscará su revancha, Boca vuelve tras dos años y muchos otros clubes intentarán quedarse con el trofeo. Sin embargo, también hay grandes ausencias.

River, Racing, San Pablo, Atlético Mineiro, Gremio, U. de Chile, Atlético Nacional, Colo-Colo y Olimpia son solo algunos de los históricos que no estarán en el máximo certamen del continente. Es por eso que, en las redes sociales, muchos fanáticos aseguraron que la próxima edición será “la peor” o “la más fácil” de la historia.

Que Libertadores tan mala”, “parece la Sudamericana”, “que son esos equipos“, fueron solo algunos de los comentarios en el posteo de la cuenta oficial del certamen (@Libertadores) con los escudos de los clubes participantes.

La reacción de los hinchas

Los 47 equipos clasificados a la Copa Libertadores 2026

  • Argentina: Platense, Rosario Central, Independiente Rivadavia, Boca Juniors, Argentinos, Lanús y Estudiantes.
  • Bolivia: Always Ready, The Strongest, Bolívar y Nacional Potosí.
  • Brasil: Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Mirassol, Botafogo, Bahia, Fluminense y Corinthians.
  • Chile: Coquimbo, U. Católica, O’Higgins y Huachipato.
  • Colombia: Independiente Santa Fe, Deportes Tolima, Junior y DIM.
  • Ecuador: Independiente del Valle, LDU Quito, U. Católica y Barcelona.
  • Paraguay: Libertad, 2 de Mayo, Cerro Porteño y Guaraní.
  • Perú: Universitario, Cusco, Alianza Lima y Sporting Cristal.
  • Uruguay: Peñarol, Nacional, Liverpool y Juventud.
  • Venezuela: U. Central, Carabobo, La Guaira y Deportivo Táchira.

Calendario completo de la Libertadores 2026

  • Fase 1 (ida): desde el 2 de febrero
  • Fase 1 (vuelta): desde el 9 de febrero
  • Fase 2: del 17 al 26 de febrero
  • Fase 3: del 3 al 12 de marzo
  • Sorteo de la fase de grupos: semana del 18 de marzo
  • Fecha 1: 7 al 9 de abril
  • Fecha 2: 14 al 16 de abril
  • Fecha 3: 28 al 30 de abril
  • Fecha 4: 5 al 7 de mayo
  • Fecha 5: 19 al 21 de mayo
  • Fecha 6: 26 al 28 de mayo
  • Sorteo de octavos: semana del 6 de junio
  • Octavos: 11 al 20 de agosto
  • Cuartos: 8 al 17 de septiembre
  • Semifinales: 14 al 22 de octubre
  • Final: sábado 28 de noviembre
Cómo serán los bombos de la Libertadores 2026

  • Bombo 1: Flamengo (BRA), Palmeiras (BRA), Boca (ARG), Peñarol (URU), Nacional (URU), LDU Quito (ECU), Fluminense (BRA), Independiente Del Valle (ECU).
  • Bombo 2: Libertad (PAR), Estudiantes (ARG), Cerro Porteño (PAR), Lanús (ARG), Corinthians (BRA), Bolívar (BOL), Cruzeiro (BRA), Universitario (PER).
  • Bombo 3: Junior (COL), U. Católica (CHI), Rosario Central (ARG), Independiente Santa Fe (COL), Always Ready (BOL), Coquimbo Unido (CHI), La Guaira (VEN), Cusco (PER).
  • Bombo 4: Universidad Central (VEN), Platense (ARG), Independiente Rivadavia (ARG), Mirassol (BRA), 4 equipos de repechaje.

DATOS CLAVE

  • Usuarios en redes sociales calificaron la próxima edición como la “peor de la historia”.
  • La competencia contará con un total de 47 equipos participantes debidamente confirmados.
  • River y Racing forman parte de los clubes históricos que quedaron fuera del torneo.
