Mientras el plantel de River cuesta 87 millones, esto vale el de Palmeiras

En la previa al cruce por los cuartos de final de la Copa Libertadores, hay una amplia diferencia en el valor de los planteles.

Por Julián Mazzara

© Getty ImagesEl plantel de Palmeiras tiene un alto valor en el mercado.

Luego de lo que fue la fecha FIFA donde se llevaron a cabo los diferentes partidos por las Eliminatorias al Mundial 2026, los clubes retomarán los torneos de los que forman parte, donde habrá un cruce muy picante por los cuartos de final de la Copa Libertadores entre River y Palmeiras.

El Millonario llegó a dicha instancia tras imponerse por penales frente a Libertad de Paraguay, mientras que el Verdão superó sin problemas a Universitario de Perú. Pero más allá de lo deportivo, en el mundo deportivo hay un aspecto que mantiene en vilo a todos los fanáticos: los altos valores que se barajan en la actualidad.

Así como hay futbolistas que perciben salarios muy onerosos, las fichas de cada uno de ellos poseen valores muy elevados debido a sus respectivos rendimientos. Y allí, el plantel de River se codea con los grandes: está valuado en 87 millones de euros. Aunque hay una enorme diferencia con el de Palmeiras que, según figura en Transfermakt, el sitio especializado en cotizaciones de mercado, actualmente reúne un total de 212,15 millones de la misma moneda por su rica plantilla.

Cabe destacar que el futbolista mayor cotizado de todo el plantel que lidera Abel Ferreira es Vitor Roque con un total de 20 millones de la moneda europea, en tanto que el colombiano Kevin Castaño está valuado en 8 millones, y es el jugador más caro que tiene Marcelo Gallardo.

Vitor Roque, delantero de Palmeiras. (Getty Images)

¿Cuándo juega River vs. Palmeiras por la Copa Libertadores?

El partido de ida entre River y Palmeiras se disputará en el Monumental, el miércoles 17 de septiembre a las 21:30. La revancha, en Allianz Parque, será una semana más tarde, en el mismo horario.

El cuadro de la Copa Libertadores

julián mazzara
Julián Mazzara

