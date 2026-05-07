Por qué se suspendió Independiente Medellín vs. Flamengo por la Copa Libertadores 2026

El duelo por la Fecha 4 tuvo un pitazo inicial, pero el árbitro venezolano Jesús Valenzuela Sáez debió frenarlo a los pocos minutos.

En el Estadio Atanasio Girardot, Deportivo Independiente Medellín recibió este jueves a Flamengo en el marco de la Fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. La pelota solo rodó unos minutos antes de que el duelo fuera suspendido.

Tras el pitazo inicial de Jesús Valenzuela Sáez, los hinchas locales comenzaron una protesta con pirotecnia sobre el campo, además de invadir la cancha desde atrás del arco de Agustín Rossi. El juego se interrumpió, mientras la parcialidad del DIM continuó manifestándose.

HUBO INVASIÓN DE LOS HINCHAS DE DIM EN EL PARTIDO VS. FLAMENGO. MOMENTO CRÍTICO DE LA HINCHADA CON EL EQUIPO.



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Pasaron los minutos, los protagonistas se marcharon hacia los vestuarios y se determinó una suspensión temporal del encuentro por falta de garantías en la seguridad. CONMEBOL y la organización incluso pidieron por altoparlantes que el público se retirara del estadio.

Tras más de una hora, cuando la mayoría de los hinchas locales ya habían abandonado el recinto, la organización decidió suspender el compromiso. En las próximas horas se conocerá la decisión de CONMEBOL con respecto a la reanudación o las sanciones correspondientes.

Por qué protestaron los hinchas de DIM ante Flamengo

Cuando el juego ya estaba interrumpido y la policía intentaba contener la situación, detrás del arco de Rossi se desplegaron varias banderas que reflejan la actual situación del elenco paisa. Contra FIFA, CONMEBOL, los jugadores y a Raúl Giraldo, máximo accionista del club colombiano.

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Las banderas de la hinchada de DIM. (Foto: @Barras_LATAM)

Giraldo protagonizó en el último partido, que se disputó en el mismo escenario, un cruce con los hinchas, donde terminó haciendo gesto de dinero con una sonrisa mientras se retiraba del campo. Posteriormente, pidió disculpas y renunió a la representación legal de DIM.

Raúl Giraldo, dueño del DIM, en vez de dar un mensaje de paz al fútbol y a sus hinchas, sale de esta manera del estadio, retando a los seguidores del DIM por no haber clasificado a los 8.



Una pena y una vergüenza la dirigencia del DIM. pic.twitter.com/C92qcJhp37 — R e n e e O r o z c o (@RNEE_O) May 4, 2026

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La escena se vivió en medio de los flojos resultados de este semestre, pero precisamente tras la derrota ante Águilas Doradas el domingo por la última fecha de la fase regular del Torneo Apertura. Con la caída, DIM se quedó afuera de los Playoffs. Por eso, “que se vayan todos”, es el cántico que suena desde entonces en el Estadio Atanasio Girardot.

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