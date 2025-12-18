Se sorteó la fase previa de la Copa Libertadores: así quedaron los cruces

En la sede de Conmebol en Luque se llevó a cabo el sorteo de las tres fases previas de la Copa Libertadores 2026, instancia en la que 19 equipos pelearán por los cuatro cupos para la fase de grupos, en donde formarán parte del bombo 4 del respectivo sorteo.

Argentinos Juniors, el único equipo argentino, comenzará en la fase 2 de este repechaje y ya conoce a su primer rival, que será un representante de Ecuador, que saldrá de Barcelona de Ecuador o Liga de Quito. De esta manera, el Bicho tendrá que jugar dos instancias para poder disputar la fase de grupos del certamen.

Cabe destacar que el equipo argentino iniciará su camino en condición de visitante, por lo que tendrá que viajar a Ecuador. La revancha será una semana después, en el Diego Armando Maradona. Estos encuentros serán en la segunda quincena de febrero.

En cuanto al formato de juego será el siguiente. La fase previa 1 comenzará en febrero y continuará con la fase 2. La tercera y última fase será en marzo. Los ganadores de la tercera fase irán a la fase de grupos, mientras que los perdedores a Copa Sudamericana.

Así quedó la fase previa de la Copa Libertadores

Fase 1

Bolivia 4 vs. Deportivo Táchira (Venezuela) – E1

Juventud de Las Piedras (Uruguay) vs. Universidad Católica (Ecuador) – E2

2 de Mayo (Paraguay) vs. Alianza Lima (Perú) – E3

Fase 2

E2 vs. Guaraní (Paraguay) – C1

E1 vs. Deportes Tolima (Colombia) – C2

E3 vs. Sporting Cristal (Perú) – C3

Ecuador 4 vs. Argentinos Juniors – C4

Bolivia 3 vs. Botafogo – C5

Carabobo (Venezuela) vs. Huachipato – C6

O’Higgins (Chile) vs. Bahía – C7

Liverpool vs. Independiente Medellín – C8

