Los goles de Alan Velasco y Tomás Belmonte en Boca vs. Olimpia por el amistoso de pretemporada

Con una cuota de suerte y gracias a la gambeta de Zeballos, el Xeneize le dio vuelta el partido al conjunto paraguayo en San Nicolás.

Por Bruno Carbajo

Alan Velasco festeja el empate de Boca ante Olimpia.
© Captura videoAlan Velasco festeja el empate de Boca ante Olimpia.

Boca tuvo un arranque desconcertante ante Olimpia en San Nicolás. Durante el primer cuarto de hora, el equipo de Claudio Úbeda perdió el orden en el fondo, sufrió desajustes defensivos y, para colmo, la fortuna le jugó una mala pasada que lo dejó rápidamente en desventaja. Pero tan solo necesitaría de una ráfaga para dar vuelta el marcador gracias a Alan Velasco y Tomás Belmonte.

El conjunto paraguayo se había adelantado en el marcador a los 11 minutos gracias a una cuota de suerte. Hugo Quintana, incontenible por la banda, lanzó un buscapié al área. Sin embargo, el balón se encontró con Juan Barinaga, se desvió y terminó colgándose por el segundo palo de Agustín Marchesín.

Sin embargo, cuando el panorama oscurecía y Boca no hacía pie, la balanza se inclinó para el otro lado y apareció la suerte necesaria para torcer la historia. A los 26 minutos, Alan Velasco se animó a probar desde afuera del área y, aunque su remate llevaba dirección de arco, un rebote decisivo en el camino descolocó al arquero rival y permitió que la pelota pidiera permiso para inflar la red.

El empate funcionó como un inyector anímico. Apenas cinco minutos después, a los 31′, el Xeneize volvió a golpear, aunque esta vez con una jugada de alto vuelo. Exequiel Zeballos recibió sobre la banda izquierda, amagó hacia afuera para meterse por dentro y soltó un centro pinchado milimétrico con la zurda. Allí, pisando el área, apareció Belmonte, quien conectó un cabezazo para firmar el 2-1 y poner a Boca arriba en el marcador en lo que terminó siendo el resultado final del encuentro.

Datos clave

  • Boca logró remontar un comienzo adverso ante Olimpia en San Nicolás, dando vuelta el marcador en una ráfaga de cinco minutos (2-1) antes del entretiempo.
  • El equipo paraguayo se había puesto en ventaja a los 11′ tras un infortunio de Juan Barinaga, en quien se desvió la pelota descolocando a Marchesín.
  • La reacción llegó gracias a un remate de media distancia de Alan Velasco (26′) y un cabezazo de Tomás Belmonte (31′), tras una gran asistencia de Exequiel Zeballos.
