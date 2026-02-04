Es tendencia:
Conmebol implementó una nueva medida para “poner una pausa” en todos los partidos de la Copa Libertadores 2026

Ya se probó con éxito en el Mundial de Clubes y ahora formará parte de todos los partidos de la Copa Libertadores.

Por Germán Celsan

La nueva obligación de los árbitros en la Copa Libertadores 2026
La nueva obligación de los árbitros en la Copa Libertadores 2026

Esta semana se puso en marcha la Copa Libertadores 2026, y si bien todavía falta para el debut de Boca y el resto de los equipos argentinos, puesto que recién se están disputando los encuentros que se conocen como ‘Pre-Libertadores’, donde solo está Argentinos Juniors, hay una nueva medida impuesta por Conmebol que comenzó a implementarse y provoca dos pausas obligatorias por partido.

La más reciente imposición de la Confederación Sudamericana de Fútbol en la Copa Libertadores tiene que ver con la implementación de una “Pausa de Hidratación”, que se realizará una vez por tiempo. Es decir, dos veces en cada partido. La misma ya se probó en el pasado Mundial de Clubes, y tendrá una duración máxima de 90 segundos.

Además, la misma no será optativa o referida específicamente a las temperaturas altas que puedan darse, sino que será obligatoria en todos los partidos de la Copa Libertadores 2026. El principal objetivo es, según explicó Conmebol, cuidar el físico de los jugadores.

También es una posibilidad para que los entrenadores dialogen con sus jugadores y realicen cambios tácticos, casi como cuando se pide minuto en el futsal, básquet y demás deportes. La medida ya está contemplada y forma parte del reglamento de la Copa Libertadores 2026.

Pero, como es de esperar, también tiene una pata comercial, ya que es un espacio que se puede vender a las marcas, tal y como vimos en el mencionado torneo disputado en Estados Unidos. Conmebol ya reconoció que utilizará las pausas para “enriquecer la experiencia del público”, acercando cámaras y micrófonos a las charlas entre jugadores y sus entrenadores en ese momento.

En síntesis

  • La Conmebol implementó dos pausas de hidratación obligatorias por partido en la Copa Libertadores.
  • Cada interrupción tendrá una duración máxima de 90 segundos para proteger el físico de jugadores.
  • La medida debutó en la fase de Pre-Libertadores y permite incluir publicidad y micrófonos.
