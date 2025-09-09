Fin de las Eliminatorias Conmebol: así quedó la tabla con los clasificados al Mundial 2026

A pesar de la derrota ante Ecuador, la Selección Argentina terminó como líder cómoda de unas Eliminatorias que comandaron de principio a fin. El conjunto ecuatoriano sí recibió una enorme noticia con el triunfo, ya que el Tri se quedó con el segundo puesto al superar a Brasil y Uruguay en la última fecha.

El verdadero batacazo se dio en la zona de repechaje. Contra todo pronóstico, la Selección de Bolivia superó a Venezuela en la jornada final y se metió en el Mundial 2026 mediante repechaje. Su definición será en marzo del año próximo, pero sacó su boleto para seguir soñando con decir presente en la cita global.

Así las cosas, el equipo de Lionel Scaloni se quedó como el líder indiscutido de las Eliminatorias, acompañados como clasificados sus pares de Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay; y Bolivia se metió sobre la hora en el repechaje. Venezuela, Perú y Chile quedaron afuera de todo.

Así quedó la tabla de las Eliminatorias Conmebol

Las selecciones que ya clasificaron al Mundial 2026