El detalle de Diego Simeone en el Atlético de Madrid que especula con el post Mundial de la Selección Argentina

Diego Simeone siempre suena como una alternativa para el futuro de la Selección Argentina, en el momento que Lionel Scaloni, afianzado en el puesto como ningún otro entrenador desde la época de Carlos Bilardo, decida marcharse. Pero claro, al Cholo también se lo ve firme en el cargo que ocupa en el Atlético de Madrid desde la temporada 2011/2012.

Y si bien no hay rumores recientes que indiquen que internamente la directiva del Colchonero esté evaluando reemplazarlo, sí hay un detalle específico que viene atado a las últimas noticias relacionadas con las autoridades, que podrían acelerar el cierre del entrenador argentino en la institución de la capital de España después de 15 campañas.

Resulta que el Diario Marca reveló que el contrato de Diego Simeone con el Atlético de Madrid hasta mediados del 2027, tiene una cláusula en la que las dos partes pueden cortar el vínculo una vez terminado el curso actual. Es decir, a pocos días del inicio de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Esta particularidad en la Península Ibérica se tiene muy en cuenta, puesto que en el primer trimestre del año que acaba de comenzar se estará acoplando definitivamente Apollo Sports Capital, la empresa estadounidense que adquirió el 57 por ciento del Atlético de Madrid, por lo que está abierta la puerta para que, de repente, entre otras determinaciones, quieran encarar la temporada 2026/2027 con otro estratega.

Con lo cual, el medio mencionado expone que Diego Simeone puede estar libre desde mediados del 2026. En otras palabras, estaría a disposición dentro de un escenario en el que aún no está nada establecido sobre el futuro de Lionel Scaloni post Copa Mundial que se desarrollará en suelo norteamericano, independientemente del resultado.

Diego Simeone y su respuesta cada vez que le consultan por el cargo de DT de la Selección Argentina

“Todo va en su debido momento. La Selección es un lugar para gente que ya tiene un recorrido distinto al mío hoy, que busca más la tranquilidad de competir cada cierto tiempo. Yo todavía me siento con la energía de estar en el campo todos los días”, comentó Diego Simeone en una charla con Radio La Red en 2019.

Asimismo, en ESPN en 2024, ya con otro presente del combinado nacional al mando de Scaloni, el Cholo opinó: “Hoy la Selección está en un lugar privilegiado, conducida por gente que la ha llevado al éxito total. (…) No es momento de hablar de mí, Scaloni lo está haciendo fantásticamente“.

El contrato de Lionel Scaloni con la Selección Argentina

De momento, el contrato de Lionel Scaloni con la Selección Argentina vence tras la Copa del Mundo 2026. Y si bien ambas partes insinuaron que la idea es continuar, todavía no hay nada firmado. “Va a haber renovación seguramente. Estamos hablando con su representante y con todos. La idea es renovar con todos los cuerpos técnicos de juveniles hasta el 2030 que tenemos el próximo Mundial”, dijo Chiqui Tapia en Washington, luego de la ceremonia del sorteo de la Copa Mundial 2026.

