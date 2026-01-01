Jamie Carragher eligió a un brasileño como el jugador más influyente de la Premier League: “Más que Haaland”

La Premier League 2025/26 llegó al ecuador de su temporada y hay algunos futbolistas que ya está claro que tendrán una campaña destacada. Uno de ellos podría ser Erling Haaland, máximo goleador con 19 goles hasta la fecha, o David Raya y Robert Sánchez, que acumulan 9 partidos terminados con su arco en cero.

Sin embargo, Jamie Carragher entiende que hay un futbolista mucho más influyente en el plantel del actual líder de la competición, el Arsenal. Se trata de Gabriel Magalhaes, el defensor central brasileño que apenas ha podido disputar 13 partidos en la liga, ya que estuvo un mes fuera, desgarrado.

Pero Gabriel volvió esta última semana y ya convirtió un gol en la goleada ante Aston Villa, demostrando que su rol e importante no está únicamente en el apartado defensivo. Y ese es el motivo por el que Carragher lo destacó ya en más de una ocasión.

Gabriel se había perdido el último mes de competencia por un desgarro. (Getty)

Luego del partido vs. Aston Villa, el histórico defensor inglés señaló: “La vuelta de Gabriel es algo enorme. He dicho antes que es el jugador más influyente de la Premier League y lo hemos vuelto a ver esta noche“. Eso fue una referencia directa a unos comentarios que había hecho meses atrás.

Luego de un partido vs. Crystal Palace a finales de octubre, que resultó en una victoria por 1-0 del Arsenal, Jamie Carragher ya se había referido a Gabriel, y expresado: “Puedes hacer un argumento sobre que él es el jugador más influyente en la Premier League en este momento.”

Para Carragher, Gabriel es el jugador más influyente de toda la Premier League. (Getty)

“Cuando piensas en las vallas invictas y el récord defensivo que tiene el Arsenal y su rol en las pelotas paradas, para mí es más influyente que cualquiera, incluso más que Haaland“, afirmó. Gabriel lleva 3 goles y 3 asistencias en la temporada, siendo marcador central, y en 13 de los 19 partidos que jugó entre todas las competiciones, el Arsenal terminó con el arco en cero, números que reflejan lo expresado por Carragher.

