Fue arquero y campeón en Boca, ahora es entrenador y su equipo pasó de estar último a pelear el ascenso: “Bianchi me marcó”

No es usual que los arqueros decidan hacerse entrenadores. En el fútbol argentino, algunos como Julio César Falcioni y Ricardo La Volpe lograron anotarse en los grandes libros de los directores técnicos. Con 44 años, Emanuel Tripodi busca hacer lo propio y quiere hacer historia en su primer desafío con Guillermo Brown de Puerto Madryn.

“Dirigir es como el arco: al límite, todo hoy“, asegura el oriundo de Comodoro Rivadavia, que defendió el arco de clubes importantes como Boca, Argentinos, Quilmes y Chacarita. En una entrevista exclusiva con BOLAVIP, el estratega hizo un repaso de su gran carrera como futbolista y explicó cómo encontró en la dirección técnica su nueva vocación. Este domingo, tendrá su primer mata mata ante Villa Mitre, buscando devolver al equipo de Puerto Madryn a la Primera Nacional.

Siempre en el arco: sus comienzos en la CAI con gol incluido, su identificación con Quilmes y su camino a Boca

En su Comodoro Rivadavia natal, Tripodi dio sus primeros pasos en el fútbol, en el arco del club de barrio Pueyrredón Juniors. De ahí llegó a la CAI, que lo llevó de las canchas de papi fútbol a las giras por Buenos Aires. Ese club, que es parte de su esencia, marcó el inicio de una carrera que siempre lo ubicó abajo de los tres palos.

Boca tuvo un rol importante en su etapa de formación, pero su momento en La Bombonera se hizo esperar unos cuantos años más. En el medio, debutó en Unión, regresó a la CAI e hizo historia en Quilmes, donde se instaló con su familia hasta que se mudó a Puerto Madryn.

-¿Cómo describirías tu pasión por el arco desde chico?

–El arco es una pasión. Tengo fotos de cuando tenía cinco años en el jardín, con los guantes puestos, atajando. Es algo que o te gusta o no te gusta directamente. A mí me apasionó desde siempre, desde chiquito siempre fui al arco. Siempre tuve recontra claro que ese era mi lugar, apoyado por mi familia, especialmente por mi viejo.

–Comenzaste en la CAI y después llegaste a Boca. ¿Cómo tomaste la decisión de irte a Buenos Aires de chico?

-Tenía 15 años. En una de las giras por Buenos Aires jugamos un amistoso contra las inferiores de Boca. Nos fue muy bien, la CAI siempre formaba equipos competitivos. Estaba Jorge Griffa y me propuso sumarme inmediatamente a las inferiores de Boca. Lo hablaron conmigo, con mis viejos, con la gente de la CAI. Creo que fue un viernes, y el lunes ya estaba entrenando en Parque Sarmiento. Siempre estuve totalmente convencido de que era el momento, el lugar y lo que quería.

–En ese momento no cumpliste el sueño de llegar a primera con Boca, te llegó mucho después…

-Claro, hice inferiores en Boca hasta los 20 años. Después me fui a Unión de Santa Fe, donde debuté en primera división. En ese momento, había un reglamento diferente: si no se concretaba el pase, el jugador volvía al club de origen. Por eso volví a la CAI, que estaba en Nacional B, y jugué tres años más ahí.

–Ahí hasta te diste el lujo de hacer un gol. ¿Cómo lo recordás?

-Contra Atlético Rafaela. Mi viejo siempre me decía: “Aprovechá el viento, pateá al arco, pateá al arco”. Con el arquero suplente, José Alcaín, practicábamos tirar la pelota al área, apuntando y midiendo la distancia. En el minuto 91, con el partido 0-0, vi a Mauro Villegas rondando el área. Tiré la pelota con viento a favor, recorrió unos metros más, picó en el área chica y se clavó en el ángulo. Ganamos 1-0 y fue una alegría enorme. Ese gol sigue vigente, cada aniversario del club alguien me escribe o me llama. En realidad tengo dos goles. El primero fue en la reserva de Unión, dirigida por Frank Kudelka, contra Español. Perdíamos 1-0 y en el último minuto fui a cabecear y entró. De ese no hay mucho registro porque no había internet ni celulares como ahora, je.

–Después de la CAI llegó Quilmes, donde estuviste muchísimos años. ¿Qué representa ese club en tu carrera y en tu vida personal?

-Quilmes es un lugar donde me siento plenamente identificado. Estuve seis años en dos etapas, siempre cumpliendo los objetivos planteados. Es un equipo que quiero mucho, me dio un lugar en primera división. Lo tengo metido en la piel, tanto que mi familia está radicada en Quilmes. Desde que llegué, no me fui más.

El sueño cumplido de Boca: de hacer inferiores a debutar 10 años después

Tripodi siempre soñó con llegar a la primera de Boca. Diez años después de aquella salida a Unión, ese anhelo se hizo realidad cuando Carlos Bianchi lo llamó personalmente. Si bien solo le tocó defender el arco del Xeneize en 7 oportunidades, esas dos temporadas fueron un objetivo cumplido y el nacimiento de su faceta de entrenador.

–¿Cómo fue cumplir el sueño de debutar en la primera de Boca?

-A los 15, mi objetivo era llegar a la primera de Boca Juniors, lo tenía recontra claro. Muchos años después, lo cumplí. Estaba entrenando solo en Santa Fe, cuando un sábado me llamó Carlos Bianchi para sumarme al plantel. Le pregunté: “¿Soy una de las opciones o quiere que vaya yo?”. Me dijo: “Quiero que vengas”. El lunes ya estaba en Casa Amarilla, entrenando y firmando el contrato. Fue una alegría hermosa, un objetivo cumplido, un vestuario ganador. Tengo los mejores recuerdos, fui muy feliz.

Tripodi atajó en Boca entre 2013 y 2015. (Foto: Boca)

-Con todas las figuras que había, ¿qué tan diferente era el vestuario de Boca con el de otros clubes?

-Para afuera, parece imponente por cómo resuena todo. Pero adentro, es un vestuario más. Lo tomé con naturalidad, tenía 30 años, estaba maduro, con mi carácter. Jugar con figuras como Román, Gago y Osvaldo fue un aprendizaje. Fui genuino, transparente, intenté estar a la altura y disfruté. Cumplí el sueño de ese nene de 15 años, aunque diez años después.

La nueva vida de Tripodi como director técnico

Después de Boca, Tripodi siguió su camino en el fútbol. Tras una etapa en Sarmiento, vivió una temporada histórica para cualquier futbolista: dos ascensos en la misma temporada. En la 2016/17, jugó medio año en el Argentinos de Heinze y la otra mitad en Chacarita, dos equipos que subieron a Primera en esa B Nacional. Luego de un último ciclo en Quilmes y un fugaz paso por Agropecuario, el arquero volvió al Funebrero, hasta que colgó los guantes.

Después de ganar experiencia como ayudante de campo, el 2025 le dio la oportunidad a Emanuel de hacerse cargo del primer equipo de Brown de Puerto Madryn. Sin dudarlo, el ahora ex arquero armó las valijas y partió rumbo a la Patagonia, dejando a su familia en Quilmes.

–¿Cuándo decidiste pasar de jugador a entrenador?

-Ya en mi etapa en Boca, le decía a Pablo Santella que quería ser técnico. Los últimos diez años de mi carrera lo tuve como objetivo. Dirigir es como el arco: al límite, todo hoy, no sabés si hay mañana, depende de resultados. Me apasiona, es hermoso. Me preparé en clubes con técnicos jóvenes, como Argentinos Juniors o Chacarita, donde me sentía identificado.

El equipo de Trípodi terminó primero en la zona B de la Reválida.

–¿Ser entrenador de arqueros nunca fue opción?

-No. Siempre tuve claro que no quería ser entrenador de arqueros, me gusta dirigir. En Guillermo Brown tenemos entrenador de arqueros institucional. Aporto cuando puedo, pero respeto los roles y delego lo que corresponde.

–¿Quién fue el técnico que más te influyó y por qué?

-El que me marcó y lo tengo por encima de todos es Carlos Bianchi. Su simpleza para transmitir conceptos, su frontalidad, su nobleza… Esos valores los tengo asimilados. Estoy recontra agradecido por haber sido parte de su plantel. Otros técnicos me marcaron por su forma de trabajar, conducir el grupo o su carácter. De todos he sacado detalles.

–¿Cuáles fueron tus primeras experiencias como técnico?

-Empecé en 2023, que fui ayudante de Chirola Romero en Gimnasia. Somos muy amigos, y cuando le propusieron hacerse cargo de la primera, me llamó y dije que sí inmediatamente. En 2024, trabajé como director deportivo en una empresa dedicada a la captación de futbolistas y al desarrollo de oportunidades para jugadores jóvenes.

–¿Nunca se te pasó por la cabeza alejarte del fútbol?

-No. El fútbol es pasión pura, es mi camino, lo que me gusta. Estoy en el barco del fútbol y no me bajo porque lo disfruto mucho.

-¿Cómo llegaste a Guillermo Brown y cuál fue el desafío inicial?

-Me llamaron para hacerme cargo de un plantel en una situación durísima: último, en zona de descenso. Vi la tabla y dije: “Este es el desafío que quiero”. Si querés desarrollarte en este ambiente, hay que pasar por estas situaciones. En 16 partidos, ganamos nueve, empatamos cuatro y perdimos tres. Somos punteros de la zona B de la revalida, ahora vamos por los play-offs contra Villa Mitre con muchísima ilusión para ir por el ascenso.

–¿Qué dificultades te encontraste en el Federal A comparándolo con la Primera?

-Guillermo Brown de Puerto Madryn tiene una estructura modelo para la categoría: gimnasio propio, canchas de césped sintético y natural, lugares de entrenamiento muy buenos. Pero el torneo es duro por las distancias. El viaje más corto es de 1500 kilómetros y es un desgaste importante para planificar partidos y semanas.

–Para el que no te conoce: ¿cómo es el estilo de juego del Tripodi entrenador?

–Acá propusimos ser protagonistas: presionar alto, transiciones rápidas cuando recuperamos, y mucha tenencia cuando salimos desde abajo. Es el fútbol con el que me identifico y que los chicos del plantel desarrollan bien. Nos está dando resultados, y tenemos mucha ilusión de cara a lo que viene.

-¿Cuáles son tus objetivos a futuro como entrenador?

-A largo plazo, quiero dirigir en primera división. Sé que es cuestión de trabajar, ser serio y tener una idea clara. Pero también miro el corto plazo, quiero volver a esos lugares donde fui feliz y me siento identificado, como la CAI, Quilmes, Chacarita…

–¿Y Boca?

-Boca ni hablar. Son clubes gigantes por la pasión con la que se vive el fútbol. Es un objetivo a largo plazo.

