Entrevista realizada junto a Bruno Carbajo

Probablemente, la inmensa mayoría de los amantes del fútbol en Argentina conozcan a Javier Vicente por sus relatos en Fútbol Para Todos, aquel proyecto del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que se extendió entre 2009 y 2017 que básicamente era la transmisión de todos los partidos de Primera División por la televisión abierta de manera gratuita. Algunos lo habrán escuchado en vivo y en directo en esos años, pero otros -los más jóvenes- seguramente se hayan cruzado con algunos de sus relatos en Instagram o Tik Tok.

Es que Javier Vicente se hizo viral, inclusive mucho antes que este término sea tan popular. El Sordo -como lo apodan sus allegados- no pasó inadvertido, tanto por su calidad de relato, con características muy propias como una velocidad digna de ser un bicho de radio -como él mismo se denomina- pero también por no tener reparos a la hora de manifestarse políticamente en aquellas transmisiones de Fútbol Para Todos.

Nacido en la ciudad de Buenos Aires, criado en Pinamar, donde llegaban desde Uruguay los relatos de Víctor Hugo Morales, Javier Vicente se crió en una casa poco futbolera, pero eso no impidió que él adquiera el amor por este deporte y también por las transmisiones radiales. El Mundial ’78 lo marcó, en los ’80 comenzó a hacer su camino en Radio Splendid con grandes maestros como Julio Ricardo, en los ’90 hizo campañas de diversos equipos con la explosión de las FM.

En el 2000 emigró a España para seguir su formación académica y tres años más tarde regresó a Argentina para continuar con su sueño de relatar. Lo cumplió a lo grande en Fútbol Para Todos, lo cumple hoy en día en Radio Splendid y en diálogo exclusivo con BOLAVIP, Javier Vicente cuenta su historia y reveló el misterio: quiénes eran los profetas del odio.

Javier Vicente. (Foto: Miguel Alvarado).

-Queremos conocer a la persona detrás del relator, ¿dónde naciste y cuándo aparece el fútbol en tu vida?

-Soy porteño, nací en la Ciudad de Buenos Aires, pero de bastante chico me fui a vivir a la Costa Atlántica, a la localidad de Pinamar, donde viví parte de mi infancia. Soy futbolero desde el vamos, aunque no nací en una casa muy futbolera. Mi papá era director de televisión, director de cámaras, era hincha de Independiente, pero no era muy futbolero y mi vieja tampoco, pero el fútbol me vino más por el lado de mi tío y mi hermano y siempre fue una pasión desde muy chico, tanto el fútbol como las transmisiones de fútbol porque las dos cosas son complementarias, aunque vayan separadas.

-¿Qué relator te marcó de chico?

-Es importante que yo destaque que vivía en la Costa Atlántica, porque allí se recibían mucho las radios uruguayas, se recibían perfectas y el primero que me marcó fue Víctor Hugo Morales, a quien escuchaba de chico cuando él relataba en Radio Oriental de Uruguay. El estilo, la voz, la forma de ser de Víctor Hugo me marcó muy de chico, pero también los de aquí, como José María Muñoz que era toda una institución en esa época, pero otros relatos como Yiyo Arangio, que era muy emblemático en la década del 70 cuando yo era un infante, yo nací en el 65 y mamé esas transmisiones. Me acuerdo que el Mundial 78 lo escuché prácticamente en la transmisión de Yiyo, esos me marcaron en mi infancia, pero yo diría que Víctor Hugo es el sumun para mí.

-¿Cuándo empezaste vos a relatar?

-Empecé a relatar en el patio de mi casa, jugando al fútbol. Por ahí jugaba solo y me relataba imitando a esos relatos que te mencioné antes. Profesionalmente en el año 82 y 83 empecé en las transmisiones de Radio Splendid, que tenían un equipo de lujo, estaban Julio Ricardo, que fue el que me convocó, Ricardo Podestá y mucha gente que me enseñó mucho de este oficio. Empecé de abajo, atendiendo los teléfonos y había un grupo de productores que llamábamos a las canchas para ver cómo iban los partidos, después pasé a ser asistente de estudios centrales, después de a poco empecé a ir a las canchas a ser cronista y relatar recién lo empecé a hacer a finales de los 80 cuando empezamos a emerger las radios comunitarias, porque en ese entonces el espectro de radiodifusión era reducido, no había mucho espacio para relatar. Siempre tuvo claro que quería relatar y con la apertura de las FM, empecé a tener la posibilidad de hacer campañas de equipos. Lo primero que hice fue la campaña de Banfield y la hice diez años, al mismo tiempo hice campañas de otros equipos: Los Andes, Temperley, Vélez, San Lorenzo y siempre con la fórmula del tipo que durante la semana salí a vender publicidad y el fin de semana se va con la consola a las canchas a relatar.

-¿Algún jugador que te haya marcado de tus comienzos en el relato?

-El que me marcó mucho fue José Luis Sánchez, el Garrafa. Justo en ese momento coincidió en que fue a Banfield y se convirtió en un verdadero ídolo. Los jugadores son los que nos dan la inspiración para que después podamos lucirnos. Garrafa fue extraordinario por su calidad de jugador, la mística, esa capacidad de convocar multitudes que tenía con su juego me dio la inspiración para que esos primeros relatos míos fuesen lindos y emotivos. Todavía la gente de Banfield los recuerda mucho. Yo digo que un poco que, asemejándome a lo que fue Garrafa como futbolista, yo soy un poco el Garrafa Sánchez de los relatores, porque fue un jugador muy popular sin haber sido Diego ni Messi y fue un jugador romántico como a mí me gusta, así que yo me considero un poco el Garrafa de los relatores.

José Luis Sánchez, fútbol de potrero. (Foto: Prensa Banfield).

-¿Hubo algún evento que te haya marcado?

-El Mundial 78 fue muy fuerte en ese sentido, yo era muy chico y seguía los partidos y todo lo que pasó en aquel entonces y al mismo tiempo iba mucho a la cancha. Yo digo que los relatores no somos jugadores frustrados, los relatores somos lo que somos porque queremos ir a la cancha. Alguna vez me lo dijo Ángela Lerena y coincido con ella. Por eso yo creo que el relato desde el estudio es el karma de los relatores, la muerte de nosotros, ja. La verdad que ver un partido en la cancha, recibir todo lo que pasa ahí, el clima, el ambiente, para el relato es clave. Por eso el relato desde estudios nos complicó un poco el oficio, pero bueno, son las reglas del juego y hay que lidiar con eso y trata que la narración se asemeje a cuando lo hacemos en la cancha, pero como en la cancha no hay nada.

-Muchas veces los relatores le eligen un apodo al jugador, ¿Cómo lo ves y si vos pusiste alguno?

-Una de las particularidades mías del relato es ese, utilizar mucho los apodos o ponerles apodos a los jugadores. Cuando era pibe seguía mucho las transmisiones del fútbol alemán, que eran de las pocas que se daban en la TV argentina en ese momento. Había un relator que se llamaba Andrés Salcedo que hacía las transmisiones de Alemania y tenía un estilo muy histriónico, muy colorido y les ponía apodos a todos los jugadores, le ponía a Hrubesch el Pez Volador, a Magath le puso el Boricua y a mí me encantaba eso, porque yo creo que el apodo lo que tiene que hacer es identificar el estilo del jugador. Por supuesto que hay jugadores que ya vienen con el apodo y no podés obviar eso. Siempre en mis relatos utilicé muchísimo, alguna vez transmitiendo la campaña de Banfield a Daniel Delfino le puse la Víbora o a Parrado el Leñador de los Montes y en Fútbol Para Todos también utilicé muchos apodos, es algo que me gusta mucho.

-Muchas veces esos apodos se los apropian el mismo jugador, ¿hubo algún caso de algún sobrenombre que pusiste que trascendió?

-No tuve esa suerte, ja. El que más casos tiene es Walter Nelson, es un gran inventor de apodos que después quedan marcados tanto a los jugadores y en el ambiente.

Javier Vicente fue una de las voces de Fútbol Para Todos. (Foto: Miguel Alvarado).

-Viviste en España, ¿cuál fue el motivo?

-Sí, viví en España desde el 2000 hasta el 2003, fui a hacer un posgrado en la materia mía que es la comunicación y al mismo tiempo tuve la oportunidad de relatar fútbol en Onda Cero en Barcelona y fue una experiencia que me marcó a fuego. Hasta ese entonces a mí me encantaba el oficio del relator, pero no tenía claro si quería seguir como relator. En ese entonces yo también trabajaba en la universidad en lo que era investigación en comunicación que me gusta mucho, también trabajé en producción de televisión. Allí empecé a relatar fútbol en España, a los catalanes les gustaba, empecé a darme cuenta que mis formas les gustaba y me dije que, si para estos tipos era bueno, en mi país también tenía que serlo.

-Desde el punto de vista técnico, ¿crees que la clásica inventiva argentina hizo que te vaya tan bien relatando en España?

-Sí, allá gustan mucho los relatores argentinos, justamente por la chispa, por la velocidad en la narración, por lo futboleros que somos. Soy un bicho de radio y estamos hablando de radio. También hay que tener en cuenta que el formato de transmisión al que hay acá. Allá se utiliza el formato de carrusel, donde se pivotea desde estudios centrales y los narradores van pasando por las distintas canchas con relatos de un minuto, siempre el gol se prioriza sobre lo demás. Es un formato muy diferente, pero muy interesante. Para mí, sería el mejor formato para la radio de hoy en día, donde hay tanta variedad de medios, donde podés estar escuchando un relato de radio y al mismo tiempo verlo por TV o en la computadora. En España aprendí mucho, porque aprendí a ser sintético en el relato, a ser parte de un colectivo y fue muy interesante. Lo que se destacaba de mi relato era la inventiva, la impronta, la narración veloz y en ese sentido me fue bien.

-¿Por qué volviste de España?

-Porque en el año 2003 terminé el posgrado y acá se me abre la posibilidad de venir a trabajar a Canal 7 y a Radio Nacional, ya como relator de fútbol. A partir del 2003, si bien tenía posibilidad de seguir en España es que decidí volver a mi país. Había terminado el posgrado, estaba el tema de la visa y acá se me abrieron las puertas y me vine a trabajar acá.

-¿Qué fue para vos relatar en la época de Fútbol Para Todos?

-Fue maravilloso porque fue encontrarme con ese mundo de la masividad que fue realmente muy fuerte. Yo me sentí muy identificado con Fútbol Para Todos en el rol de hincha sufría las consecuencias de no poder ver los partidos, entonces cuando se puso en marcha el Fútbol Para Todos me dije que era esto lo que estaba bien, que se podían ver los partidos de manera abierta y gratuita. Creo que Fútbol Para Todos cambió la manera de ver el fútbol inclusive hoy en día, porque hoy el contenido del fútbol es un contenido que está yendo en ese rumbo y quedó claro en el Mundial de Clubes, con transmisiones de calidad como hizo la gente de DAZN. Fútbol Para Todos fue pionero en eso y advierto que el contenido del fútbol es un contenido masivo y tiene que ir por televisión abierta y gratuita. Habrá que encontrar la forma de financiarlo, no creo que sea tan difícil y las nuevas tecnologías también lo permiten. Este es un mensaje para la AFA, estamos esperando el canal de la AFA de YouTube y poder ver todos los partidos y basta de codificados que no ven nadie, así que les digo que pueden financiarlo monetizándolo a través de YouTube.

El Sordo considera que las transmisiones de fútbol deben ser abiertas y gratuitas. (Foto: Miguel Alvarado).

-¿Eso afecta la forma en la que se transmite fútbol con el hincha?

-No te quepa la menor duda. El hincha era muy agradecido con nosotros. Acordate lo difícil que era ver fútbol en ese entonces si no tenías el codificado, terminabas comprando un pituto trucho que no se veía nada, hoy en día eso no pasa porque hoy tenés el acceso a las, mal llamadas para mí, páginas piratas. La gente quiere ver fútbol y si no tiene un mango lo va a ver igual a través de esas páginas y eso es lo que estamos viendo. Es un contrasentido que el fútbol se vea a través de medios de pago. El fútbol tiene que poder verse de manera abierta y creo que es hacia donde estamos yendo. Fijate los buenos ratings que les dio a la televisión abierta el Mundial de Clubes, hubo picos de 20 o 22 puntos. Es una demostración cabal que el Fútbol Para Todos fue pionero.

-¿Qué sentiste cuando te enteraste que Fútbol Para Todos se terminaba y si crees que el recorte presupuestario propuesto por el Gobierno Nacional tenía sentido?

-No tuvo ningún sentido, fue puro prejuicio. Se planteaba que porque había Fútbol Para Todos no había hospitales ni escuelas y hoy en día sigue sin haber hospitales ni escuelas. Fue puro prejuicio ideológico y quisiera hacer la contra. La verdad es que no le sirvió al fútbol y solamente les sirvió a las productoras que comercializan el fútbol. Para el fútbol argentino es clave la televisación abierta. En las plazas hoy ves a los pibes con las camisetas del Madrid, el Barça, el City y no solamente es por lo que son como equipos, sino también porque hoy en día prendés la televisión y en el servicio básico tenés los mejores partidos del mundo y para ver Tigre vs. Huracán tenés que pagar un extra y eso perjudica al propio fútbol argentino y a los propios clubes.

-¿Pagas el pack fútbol?

-No, la verdad que no, ja. O lo veo a través de las páginas alternativas.

-Se hizo muy popular aquella famosa frase de los profetas del odio, ¿quiénes eran?

-Los profetas del odio surge a partir de un texto de Arturo Jauretche en el que analiza a la clase media argentina y un poco tiene que ver con eso, tenía que ver con todas las críticas que recibía el Fútbol Para Todos y la popularidad que, al mismo tiempo, tenía Fútbol Para Todos. Por lo tanto, los que estaban en contra de Fútbol Para Todos eran los verdaderos profetas del odio, no querían la felicidad del pueblo, si el pueblo era feliz teniendo el fútbol abierto y gratuito, así que en ese sentido estaba pensada la frase.

-¿Te llamó la atención que siga teniendo tanta repercusión en la actualidad?

-Sí, me llamó la atención y me sigue llamando la atención y me da a pensar que no estábamos tan equivocados y se van abriendo puertas. Lo más fuerte que me pasó un día fue en Bahía Blanca, en la previa de un partido, me encuentro con un chico y me dijo que me seguía en los partidos y que no lo conocía a Jaretche, pero que a partir de ese relato lo conoció, así que sembré una semillita, para algo sirvió, ja.

-Hoy en día estás relatando al Radio Splendid en dupla con Daniel Cacioli, ¿te ilusionás con la vuelta del fútbol abierto y gratuito del fútbol argentino?

-No tengo dudas, es un destino inexorable, sino el fútbol argentino se va a perjudicar y mucho. Yo creo que el Fútbol Para Todos que viene es un fútbol que tiene estar hecho por la propia AFA, que puede ser a través de YouTube, que se puede financiar con visualizaciones y todo lo que permite la nueva tecnología, es ahí para donde vamos. Me parece que es irremediable, el fútbol a nivel global va yendo hacia el camino abierto y gratuito.

-¿Qué significa para vos relatar?

-Todo, es lo que moviliza mi vida, desde chico. Yo soy un fanático de las transmisiones de fútbol, sobre todo de radio, aunque también la de la televisión y la masividad que tiene la televisión es algo increíble. Soy un enamorado de los relatos, como te decía Víctor Hugo, me gusta mucho Leo Gentili, tengo una muy buena relación con Walter Nelson. Me formé con grandes relatores como Jorge Bullrich, con Edgardo Román Gilabert, con Ricardo Podestá, aprendí de todos ellos. Víctor Hugo para mí es un ídolo máximo y sigue vigente, para mí ser relator de fútbol es mi vida, es mi pasión.

Mirá la entrevista completa a Javier Vicente

