FC Santa Claus, el club creado en honor a Papá Noel que es furor en Navidad

A lo largo del mundo hay muchos equipos que cuentan con nombres e historias particulares. Uno de los que más llama la atención, es el FC Santa Claus, equipo que actualmente se encuentra en la sexta división de Finlandia, y que tiempo atrás no solo llegó al profesionalismo, sino que se enfrentó contra el Crystal Palace de la Premier League.

En 1992, en Rovaniemen, que es la capital de la Laponia en el norte de Finlandia, que fue destruída durante la Segunda Guerra Mundial, y que es considerada la ciudad en la que vive Papá Noel, Reipas y el Lappi, clubes de esta localidad decidieron fusionarse, y bautizaron al nuevo equipo como FC Santa Claus.

Un dato curioso es que la leyenda cuenta que este equipo fue fundado por los elfos o ayudantes de Santa Claus, ya que mientras se tomaban un recreo de envolver regalos para navidad, jugaban con una pelota de fútbol en la nieve en la ciudad.

A partir de 1993 comenzó a jugar sus primeros partidos en el fútbol finlandés y llegó a estar más de 10 años en el profesionalismo, donde disputó varios años la Ykkönen, que es la segunda división del país nórdico. Un dato para tener en cuenta, es que esta liga se juega entre marzo y octubre, ya que en el invierno las temperaturas llegan a 30 grados bajo cero.

En cuanto a los colores de la institución, los mismos son rojo y blanco, en referencia a la vestimenta de Papá Noel. El escudo es una circunferencia con el nombre del equipo, la ciudad y el país, mientras que en el medio aparece una imagen de Santa Claus escribiendo una carta.

El escudo del FC Santa Claus

Saarenkylän Tekonurmi Stadion es la casa del FC Santa Claus y allí hace sus partidos de local. La capacidad de esta cancha es de 2000 personas, aunque en una oportunidad llegó a tener 4500 espectadores, en lo que fue un día histórico para el club, ya que jugó un amistoso contra el Crystal Palace en 1997.

Si bien llegó a las ligas más altas del fútbol de Finlandia, en 2013 el club entró en bancarrota técnica y fue descendido administrativamente. Además en 2019 descendieron a la sexta división, donde iban a jugar en 2020, pero debido a la pandemia varios futbolistas se fueron de la ciudad, por lo que el equipo no participó del torneo.

Papá Noel realizando un saque inicial

En ese año, los jugadores que quedaron en el FC Santa Claus, decidieron inscribir al equipo en un torneo de fútbol 8 para continuar con el club de manera no oficial. Tan solo un año después, en 2021, se anunció el regreso a las competiciones del ascenso finlandés, para participar en la sexta división.

Actualmente, el club es amateur, por lo que los jugadores no reciben un salario, y sigue desempeñándose en la sexta división. En noviembre de este año, realizaron una prueba de futbolistas para conformar el plantel de cara a la temporada 2025, en la que buscarán un nuevo ascenso.

Para ganar un salario, la mayoría de los jugadores ejercen de elfos, vendiendo en el mercado navideño, despachando en la tienda oficial del club o incluso abriendo las toneladas de cartas que recibe Papá Noel, que ha hecho el saque inicial en varios partidos y quien se confiesa amante del fútbol.

