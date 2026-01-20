Luciano Benavides ganó el Dakar con una lesión que casi le impide correr: “Pensábamos que no iba a llegar”

Luciano Benavides ganó el Dakar 2026, el cual tal y como le había reconocido a BOLAVIP en marzo del 2025, era su gran objetivo como deportista. Estamos hablando de la carrera más difícil del mundo, y, por si no fuera suficiente con ello, el salteño corrió con una lesión que casi lo deja sin chances siquiera de afrontar la competencia.

Así lo reconoció Augusto ‘Chino’ Freytes, su entrenador por los últimos 18 años y alguien que ha acompañado tanto a Luciano como a Kevin Benavides por la mayor parte de sus carreras deportivas. En diálogo con Bolavip y MX La Revista, Freytes explicó la lesión que tuvo Luciano en su rodilla derecha.

Luciano Benavides se consagró campeón del Dakar 2026. (Foto: A.S.O.)

“Nosotros estábamos en la carrera de Salto, del Motocross Argentino [NdR: dicho evento tuvo lugar el 11 y 12 de octubre de 2025] y Luciano me llama y me dice que se había caído. Se había lastimado su rodilla y estaba en una ambulancia“, explicó Freytes. “En ese momento, lo sabíamos los del grupo de trabajo y nadie más. Pensábamos que no iba a llegar al Dakar“, admitió.

Sin embargo, esa lesión terminó siendo un punto de inflexión para Luciano Benavides, así como lo fue también la decisión de Kevin, su hermano mayor y dos veces ganador del Dakar, de dejar la categoría motos: “Luciano hizo todo lo posible, al pie de la letra. Estos dos meses se manejó increíblemente“, señaló Freytes.

El proceso de recuperación lo llevó a hacer un click personal, según Freytes. (IG/@l.benavides77)

“Se tenía que ir a un test a Marruecos, al que yo creía que no iba a llegar, y faltando dos días no había andado en moto”, destacó. Pero esos tests fueron la clave, según Freytes: “Cuando volvió, volvió totalmente decidido. Creo que eso fue un punto de inflexión muy bueno. No un click mental, hizo un click personal grandísimo“, concluyó.

Luciano Benavides terminó consagrándose en el Dakar 2026 con la lesión en la rodilla no recuperada en un 100%, en lo que fue un triunfo por apenas 2 segundos de diferencia sobre el norteamericano Ricky Brabec, tras 49 horas de carrera cronometrada y miles de kilómetros recorridos sobre el desierto de Arabia Saudita.

En síntesis

