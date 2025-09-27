73 de 100: la impactante diferencia en cantidad de votos que le sacó Ousmane Dembélé a Lamine Yamal en el Balón de Oro

Mientras el viernes fue el día en que se dio a conocer que la puntuación final de Ousmane Dembélé fue de 1380 puntos, y que le sacó más de 300 a Lamine Yamal, segundo colocado en la votación del Balón de Oro 2025, este sábado France Football reveló el Top Ten de cada uno de los cien periodistas que formaron parte del sistema para elegir al mejor del mundo.

Los resultados arrojaron alguna que otra sorpresa, y en total ocho futbolistas recibieron al menos una elección como el mejor. Aún así, lo de Ousmane Dembélé es incuestionable: fue elegido en el top ten por los cien periodistas y tuvo 73 votos como el mejor jugador de la temporada.

Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro 2025 con 73 de los 100 votos de periodistas. (Foto: @alcarchive en X)

El segundo en ese apartado fue Lamine Yamal, que recibió 11 votos como el mejor de la 2024/25. La diferencia es de 62 votos en favor de Dembélé. Vitinha fue elegido como el mejor por seis periodistas, cuatro seleccionaron a Mo Salah, tres a Hakimi y dos a Kylian Mbappé. Los últimos dos jugadores que fueron seleccionados en lo más alto fueron Khvicha Kvaratskhelia y Scott McTominay, con los votos de los periodistas de sus respectivos países, Georgia y Escocia.

La gran sorpresa fue que ninguno de los 100 periodistas eligió a Raphinha como el mejor del mundo en la temporada 2024/25, a pesar de haber quedado en el Top 5 de la votación general.

Ningún periodista eligió a Raphinha como el mejor de la temporada.

Publicidad

Publicidad

Los argentinos en el Top Ten

Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister fueron los dos argentinos que se metieron en el Top Ten de los votantes del Balón de Oro. El delantero capitán del Inter de Milán fue elegido por 17 periodistas en total como parte de los 10 mejores de la temporada. Lautaro tuvo seis menciones como décimo, seis menciones como noveno, dos periodistas lo pusieron octavo y dos, séptimo. Su mejor ubicación fue entregada por Manos Starampoulos, periodista de Grecia, quien lo ubicó sexto.

Alexis Mac Allister, por su parte, apenas tuvo seis menciones en el top ten. Sin embargo, tres periodistas lo ubicaron como el sexto mejor jugador de la temporada. Esa fue la elección del argentino Ezequiel Fernández Moores, el escoces John Greechan y el húngaro György Szöllösi. Los otros tres votos se repartieron entre un octavo, un noveno y un décimo puesto.

Los puntajes finales del Balón de Oro

Ousmane Dembélé 1.380 (73 votos como mejor de la temporada) Lamine Yamal 1.059 (11 votos como mejor de la temporada) Vitinha 703 (6 votos como mejor de la temporada) Mohamed Salah 657 (4 votos como mejor de la temporada) Raphinha 620 Achraf Hakimi 484 (3 votos como mejor de la temporada) Kylian Mbappé 278 (2 votos como mejor de la temporada) Cole Palmer 211 Donnarumma 172 Nuno Mendes 171

Publicidad