Ni Lamine Yamal, ni Dembélé: el mejor jugador del mundo en la actualidad, según Jorge Valdano

Jorge Valdano, campeón del mundo con la Selección Argentina en 1986 de gran identificación con Real Madrid, club en el que militó desde 1984 hasta el retiro profesional un año después de aquella coronación en México, se distanció de la amplia mayoría de los encargados de votar en la elección del último Balón de Oro.

Si bien el tradicional galardón que año a año entrega la revista France Football, ahora en colaboración con el diario L’Equipe, fue a parar a manos de Ousmane Dembélé, campeón de la Champions League con PSG, mientras que Lamine Yamal se quedó con el segundo lugar; el ex jugador y entrenador argentino, desde hace años reconvertido en periodista y escritor, se inclinó por un nombre que quedó por fuera del Top 3 que cerró Vitinha.

“(Kylian) Mbappé es el mejor de este momento para mí. El más completo, porque está en su momento de madurez, digamos, a la espera de que Lamine (Yamal) complete algunos años a este nivel que le hemos visto”, le dijo al diario As Valdano, quien recientemente tuvo la oportunidad de entrevistarse con él.

Al respecto, contó: “En estos momentos, el Madrid no permite que los jugadores hagan entrevistas y tuve que buscar la vía a través de la Federación Francesa de Fútbol para que Mbappé accediera a hacer la entrevista. Fue no solamente una persona muy amable, sino posiblemente el futbolista más maduro y más inteligente que yo he conocido”.

Valdano destacó a Mbappé dentro y fuera de la cancha.

Y agregó: “Es muy difícil ser atropellado por la fama y salir indemne. Me da la sensación de que este chico lo está logrando. De hecho me da mucha pena que de tan pocas entrevistas, porque es una lección de vida andante teniendo en cuenta todas las amenazas que ha ido atravesando”.

Publicidad

Publicidad

Una breve comparación con Messi y Maradona

Jorge Valdano incurrió en una breve comparación de Kylian Mbappé con Lionel Messi y Diego Maradona, pero no por sus capacidades futbolísticas ni por lo que el francés podría llegar a representar con el correr de los años en la historia del fútbol mundial, sino precisamente por ese modo de lidiar con la exposición.

“Hemos hablado de Diego (Maradona) y bueno, cuando uno tiene una fama planetaria es más fácil terminar como Diego que terminar como Messi”, explicó para señalar las similitudes entre el jugador del Real Madrid y el ahora jugador de Inter Miami fuera de la cancha.