Sin Messi, la FIFA reveló los nominados a los premios The Best 2025: categorías, candidatos y cuándo se conoce al ganador

Como ocurre todos los años, la FIFA anunció a los nominados a quedarse con el premio The Best como los protagonistas más destacados de la última temporada entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025. El galardón conocerá a sus respectivos ganadores el próximo 28 de noviembre cuando se cierren las votaciones de cada una de las categorías que están en disputa.

Están vacantes los reconocimientos a mejor: Jugador Masculino, Jugadora Femenina, Entrenador Masculino, Entrenador Femenino, Arquero Masculino, Arquera Femenina y Mejor Aficionado. Cada una de esas divisiones van a tener un dueño que permanecerá durante un año de duración, como mínimo, siempre y cuando no vuelva a conseguirlo a finales de 2026.

Lo cierto es que los candidatos a ganar el The Best como mejor futbolista son: Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Vitinha, Nuno Mendes, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Pedri, Raphinha, Mohamed Salah, Cole Palmer y Harry Kane. De más está decir que los principales aspirantes al galardón son el reciente ganador del Balón de Oro, el chico sensación de Barcelona y la figura de Real Madrid.

Ousmane Dembélé, Lamine Yamal y Kylian Mbappé. (Getty Images)

Un dato importante a resaltar es que dentro del Premio al Mejor Aficionado se encuentra un argentino. Alejandro Ciganotto es un hincha de Racing que se hizo viral por haber viajado prácticamente sin dinero y ‘a dedo’ en las rutas de Argentina y países limítrofes para seguir la campaña de la Copa Sudamericana 2024 en la que la Academia conquistó la competición internacional.

Una de las grandes ausencias para esta oportunidad es que no está Lionel Messi. El astro argentino fue ganador en las ediciones de 2022 y 2023 pero no está dentro de la nómina como uno de los aspirantes a quedarse con el premio al mejor jugador de la última temporada. Sin embargo, la FIFA optó por no incluirlo dentro de los mejores futbolistas del último ciclo deportivo.

Premio The Best al Mejor Jugador del Fútbol Masculino

Ousmane Dembélé (París Saint-Germain)

(París Saint-Germain) Achraf Hakimi (París Saint-Germain)

(París Saint-Germain) Nuno Mendes (París Saint-Germain)

(París Saint-Germain) Vitinha (París Saint-Germain)

(París Saint-Germain) Kylian Mbappé (Real Madrid)

(Real Madrid) Lamine Yamal (Barcelona)

(Barcelona) Pedri (Barcelona)

(Barcelona) Raphinha (Barcelona)

(Barcelona) Mohamed Salah (Liverpool)

(Liverpool) Cole Palmer (Chelsea)

(Chelsea) Harry Kane (Bayern Múnich)

Premio The Best a la Mejor Jugadora del Fútbol Femenino

Sandy Baltimore (Chelsea)

Nathalie Björn (Chelsea)

Aitana Bonmatí (Barcelona)

Lucy Bronze (Chelsea)

Mariona Caldentey (Arsenal)

Temwa Chawinga (Kansas City Current)

Kadidiatou Diani (Olympique de Lyon)

Melchie Dumornay (Olympique de Lyon)

Patri Guijarro (Barcelona)

Lindsey Heaps (Olympique de Lyon)

Lauren James (Chelsea)

Chloe Kelly (Manchester City/Arsenal)

Ewa Pajor (Barcelona)

Clàudia Pina (Barcelona)

Alexia Putellas (Barcelona)

Alessia Russo (Arsenal)

Leah Williamson (Arsenal)

Premio The Best al Entrenador de Fútbol Femenino

Sonia Bompastor (Chelsea)

Jonatan Giráldez (Washington Spirit/Olympique de Lyon)

Seb Hines (Orlando Pride)

Renée Slegers (Arsenal)

Sarina Wiegman (Inglaterra)

Premio The Best al Entrenador de Fútbol Masculino

Javier Aguirre (México)

Mikel Arteta (Arsenal)

Luis Enrique (París Saint-Germain)

Hansi Flick (Barcelona)

Enzo Maresca (Chelsea)

Roberto Martínez (Portugal)

Arne Slot (Liverpool)

Nominadas al Premio The Best a la Guardameta de la FIFA

Ann-Katrin Berger (Gotham)

Cata Coll (Barcelona)

Christiane Endler (Olympique de Lyon)

Hannah Hampton (Chelsea)

Anna Moorhouse (Orlando Pride)

Chiamaka Nnadozie (París FC/Brighton)

Phallon Tullis-Joyce (Manchester United)

Nominados al Premio The Best al Guardameta de la FIFA

Alisson Becker (Liverpool)

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Gianluigi Donnarumma (París Saint-Germain/Manchester City)

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Manuel Neuer (Bayern Múnich)

David Raya (Arsenal)

Yann Sommer (Inter de Milán)

Wojciech Szczęsny (Barcelona)

Nominados al Premio a la Afición de la FIFA

Alejandro Ciganotto (ARG)

Manolo el del Bombo (ESP) (póstumo)

Aficionados del Zakho (IRQ)

