Mientras Lamine Yamal recibió 1.059 puntos, este fue el puntaje final de Ousmane Dembélé para quedarse con el Balón de Oro 2025

El pasado lunes 22 de septiembre se puso punto final a un largo debate: Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro 2025. Después de varios meses en los que se sabía que peleaba directamente el premio con Lamine Yamal, la mítica revista France Football le otorgó el galardón al francés. Este viernes se reveló la cantidad exacta de puntos de uno y el otro, que fue más de la esperada.

De más estaba decir que ambos eran los principales candidatos a quedarse con el trofeo individual más importante del fútbol. El delantero de París Saint-Germain fue la gran revelación durante la última temporada, con 53 partidos, 35 goles y repartió 16 asistencias, además de 5 títulos: Ligue 1, Supercopa de Francia, Copa de Francia, UEFA Champions League y Supercopa de la UEFA.

En contraparte, el ganador del Trofeo Kopa por ser el mejor Sub-21 del planeta por segunda vez a raíz de su increíble desempeño en Barcelona y España, también estuvo a la altura. A lo largo de la anterior temporada, el chico sensación disputó 55 encuentros, anotó 18 goles y brindó 25 asistencias, además de conquistar 3 títulos domésticos: La Liga, Supercopa de España y Copa del Rey.

Dembélé y Lamine Yamal, el dúo líder del fútbol.

La diferencia de puntos entre Dembélé y Lamine Yamal

En primer lugar, hay que resaltar que se realiza una votación en la que participan distintas personalidades muy destacadas de cada uno de los países. Cada uno califica a los 5 futbolistas que cree merecedor del premio, dándole 5 puntos al mejor, 4 al segundo y así sucesivamente hasta el último. Luego se suman los totales y se da a conocer el ganador en la ceremonia estelar.

Con eso sobre la mesa y a raíz de su impactante rendimiento individual en el Barcelona campeón de prácticamente todo lo que jugó en el ámbito local, Lamine Yamal cosechó un total de 1.059 puntos. Sus constantes jugadas a base de múltiples gambetas, velocidad, varios goles y muchas asistencias, fueron la clave para que alcance esta gran suma de unidades en la disputa.

Sin embargo, Ousmane Dembélé tuvo 1.380 puntos. Su impresionante importancia en el PSG que se consagró campeón de absolutamente todas las competiciones que disputó durante la temporada, derivaron en este enorme puntaje debido a la sumatoria de cada una de las votaciones de las personalidades involucradas por France Football, que otorga el Balón de Oro.

Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro 2025.

Los puntajes finales del Balón de Oro

Ousmane Dembélé 1.380 Lamine Yamal 1.059 Vitinha 703 Mohamed Salah 657 Raphinha 620 Achraf Hakimi 484 Kylian Mbappé 278 Cole Palmer 211 Donnarumma 172 Nuno Mendes 171

