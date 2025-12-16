Es tendencia:
Nació y se formó en España, tiene padres argentinos y Matías Almeyda ya lo presentó a ojos de Lionel Scaloni para la Selección

El carrilero zurdo con raíces en Reconquista acumuló dos titularidades consecutivas en LaLiga.

Por Juan Ignacio Portiglia

El futbolista de 22 años ya jugó dos partidos por LaLiga.
© Getty ImagesEl futbolista de 22 años ya jugó dos partidos por LaLiga.

Matías Almeyda asumió como entrenador del Sevilla para la presente temporada sabiendo que el club estaba atravesando dificultades económicas que le impedirían lanzarse por grandes fichajes para reforzar el plantel y que incluso necesitaba desprenderse de algunos de sus mejores futbolistas, como sucedió con la salida de Loïc Badé rumbo a Bayer Leverkusen.

El entrenador argentino decidió entonces recurrir a distintos jugadores del equipo filial para completar plantilla en aquellos encuentros en que las circunstancias así lo ameritaron y uno de esos futbolistas fue Joaquín Martínez Gauna, mejor conocido como Oso, quien venía desempeñándose en el Sevilla Atlético de la tercera categoría del fútbol español.

Aunque pocos lo sabían hasta su debut en el primer equipo de Sevilla, el jugador de 22 años nacido en Torrevieja, que puede desempeñarse por todo el carril izquierdo, es hijo de padres argentinos y por esa razón elegible por Lionel Scaloni para representar a la Selección Argentina si este no se inclinara por representar al seleccionado español.

Hernán “Oso” Martínez, exfutbolista de quien heredó el apodo, y Ana Laura Gauna dejaron Reconquista, en la provincia de Santa Fe, buscando un futuro mejor en España donde nacieron sus dos hijos que hoy se dedican al fútbol. Joaquín, que ya debutó en Primera División con Sevilla; y Gabriel, un año menor, que se desempeña en el Murcia B.

“Llegó el día tan esperado hijo. El sueño del nene que corría detrás de un balón todo el día… Ayer lo hizo nada menos que en Mestalla, y de qué manera además. Sos un verdadero ejemplo. De trabajar en silencio, de palabras justas, de resiliencia, de humildad, de valores, de familia y amistad. Nunca te regalaron nada y tiraste para adelante”, escribió su papá en redes sociales tras el debut en LaLiga en el duelo que terminó con empate 1-1 entre Valencia y Sevilla, el pasado 7 de diciembre.

Previamente, el carrilero por banda izquierda había jugado ya dos encuentros de Copa del Rey, ante Toledo y Extremadura. Además, volvió a sumar minutos en Liga el último domingo, en el triunfo 4-0 ante Real Oviedo en condición de local, partido en el que completó los 90 minutos.

La formación de Oso Martínez

Joaquín Martínez Gauna inició su formación en el Kelme CF y pasó luego por las canteras de Real Murcia y Málaga. Su debut como profesional lo hizo precisamente con el Atlético Malagueño, equipo filial, en 2022. A Sevilla llegó en 2023, para integrarse al filial y haber tenido con Matías Almeyda como DT la posibilidad de estrenarse en el primer equipo y en LaLiga.

Data clave

  • Joaquín Martínez Gauna debutó en LaLiga con Sevilla ante Valencia el 7 de diciembre.
  • El lateral de 22 años es elegible para la Selección Argentina por sus padres.
  • Matías Almeyda lo alineó 90 minutos en la reciente victoria 4-0 ante Real Oviedo.
juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

