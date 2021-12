El posible punto final a la carrera de Sergio Agüero preocupó a todo el mundo del fútbol, pero el silencio prevaleció entre tantos rumores de la prensa. El Kun sigue con las evoluciones por su arritmia y esperará un tiempo prudencial para anunciar qué será de su futuro.

Tras las diferentes versiones, el jugador del Barcelona apareció con toda su buena onda en Twitch para seguir en vivo un partido de Krü (su equipo de eSports). En la previa, el campeón de América con la Selección Argentina se refirió brevemente a su cuestión.

"No voy a hablar mucho de mi tema. Ya saben que estoy bien y les quería decir muchas gracias a todos por el apoyo que me brindaron en las redes sociales, en todos lados. Mucha gente me escribió, así que quería decirle gracias", expresó el ex-Manchester City.

Para cerrar, el centrodelantero volvió a hacer hincapié en los mensajes recibidos y luego pasó a otra cosa: "No voy a hablar mucho del tema este, solo vengo a disfrutar del partido de Krü y nada más que eso. Gracias por bancarme. Acá estoy para lo que necesiten".