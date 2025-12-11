Juan Román Riquelme tiene 3 candidatos para sumarse al cuerpo técnico de Boca

Después de lo que fue la eliminación de Boca frente a Racing, que generó que el elenco dirigido por Claudio Úbeda se quedara con las manos vacías y ninguna otra competencia por disputar, Juan Román Riquelme comenzó a planificar el próximo año, donde tendrán que afrontar la Copa Libertadores.

Si bien en 2025 formaron parte de la fase preliminar, donde fueron eliminados a manos de Alianza Lima, pasaron dos años de la última vez que formaron parte de la fase de grupos. Y para encarar el 2026, es muy factible que Úbeda siga en su cargo. Pero con un nuevo integrante dentro del cuerpo técnico.

A lo largo de las últimas horas, el periodista Augusto César reveló en ESPN que Riquelme tiene muy bien considerado a tres colaboradores para que se sumen al grupo laboral del Sifón: Walter Pico, Pablo Ledesma y Roberto Pompei.

Debido a que estos tres personajes del mundo azul y oro ya están trabajando dentro de la estructura que el club de La Ribera tiene montado en las inferiores, el presidente los conoce a rajatabla. De hecho, Pico trabaja junto con Clemente Rodríguez y es el director técnico de la Quinta División.

Por otra parte, hay que destacar que Ledesma tiene el mismo cargo, pero en la Sexta División, y forma una dupla técnica con Daniel “Cata” Díaz. En el caso de Pompei, estuvo como asistente de Hugo Ibarra en Primera División, pero cuando terminó su ciclo, regresó a la Reserva, donde trabaja junto a Mariano Herrón.

Sergio Martínez, Juan Román Riquelme y Mariano Herrón. (Javier Garcia Martino)

Marcelo Delgado y la posible continuidad de Claudio Úbeda en Boca

Tras la eliminación en el marco del Torneo Clausura 2025 a manos de Racing y en plena Bombonera, la continuidad de Claudio Úbeda como entrenador, que horas antes parecía asegurada, se puso en duda: “Estamos analizando eso. Estamos en reuniones permanentes con el presidente”, manifestó Marcelo Delgado sobre esta cuestión, en Radio La Red.

“Estamos evaluando todas las cosas, más allá de la continuidad de Claudio. También armar la pretemporada, el tema refuerzos, algunos chicos que se pueden llegar a ir, nos vuelven más de 20 jugadores de préstamos. Por eso, estamos viendo un montón de cosas”, completó el Chelo sobre las gestiones que deben llevar a cabo.

