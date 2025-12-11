Es tendencia:
Fue el héroe de una Champions League, es compañero de Cristiano Ronaldo y puso a Tevez arriba de Ibrahimovic: “Era una locura”

Compartió planteles con varias de las figuras de este siglo, pero brindó especiales elogios al Apache.

Por Agustín Vetere

Carlos Tevez, exjugador de Boca.
Carlos Tevez, exjugador de Boca.

Por la talla de los equipos en los que jugó a lo largo de su carrera, Carlos Tevez fue compañero de una lista interminable de figuras del fútbol. Además de Boca Juniors, el Apache representó a clubes como Manchester United, Manchester City y Juventus.

En todos sus equipos dejó huella y hasta hoy lo recuerdan. Sin ir más lejos, Kingsley Coman, otro futbolista de enorme trayectoria y clubes prestigiosos en su camino, se rindió a los pies de Carlitos en una entrevista reciente con Rio Ferdinand.

“En los entrenamientos no hacía nada, pero cuando decidía estar ahí en el partido, se acababa todo. Marcaba sin que pudieras quitarle la pelota. Tevez era una locura. Creo que, de todos los equipos en los que he jugado, era el delantero que más impacto tenía en el equipo”, sostuvo el actual delantero de Al Nassr, dónde comparte plantel con Cristiano Ronaldo.

El francés, que también pasó por clubes como Paris Saint-Germain y Bayern Múnich, coincidió con Tevez en Juventus, donde juntos fueron subcampeones de la Champions League en 2015, justo antes del regreso del delantero argentino al club de la Ribera.

Coman junto a Ronaldo en Al Nassr. (Foto: Getty)

“Marcaba incluso con Chiellini a cuestas. En el partido siempre cumplía. En los partidos más difíciles era feliz. Era el tipo de jugador que daba un paso al frente y se hacía fuerte en este tipo de partidos. Tevez nos llevó a la final de la Champions League”, recordó Coman.

En ese contexto, Ferdinand se lo comparó con otro gigante con el que compartió plantel, Zlatan Ibrahimovic. Pero Coman no tuvo dudas: “Prefiero a Tevez. Cuando jugué con ellos vi que Tevez tiene más impacto en el equipo. Si hablas como jugador, tal vez Zlatan tiene más calidad”.

En síntesis

  • Carlos Tevez fue elegido por Kingsley Coman como el delantero con mayor impacto.
  • Juventus fue el club donde jugaron juntos la final de la Champions League 2015.
  • Zlatan Ibrahimovic quedó debajo del argentino en la consideración del actual jugador de Al Nassr.
agustín vetere
Agustín Vetere

