Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol Sudamericano

Tras sufrirlo en Rampla Juniors, Julio Buffarini apuntó contra Foster Gillett: “Estuvimos mucho tiempo sin cobrar”

El ex futbolista del Xeneize no se midió al criticar la gestión del reconocido y polémico empresario estadounidense.

Por Nahuel De Hoz

Seguí a Bolavip en Google!
Julio Buffarini, futbolista argentino durante su etapa en Boca.
© GettyJulio Buffarini, futbolista argentino durante su etapa en Boca.

Una de las grandes polémicas del fútbol argentino en el último tiempo tuvo como máximo protagonista a Foster Gillett por su extraño y cambiante vínculo con Estudiantes de La Plata. Sin embargo, luego de un largo periodo en el que no entra en escena, Julio Buffarini se encargó de manifestar su opinión tras sufrir sus manejos en carne propia por la gestión de Rampla Juniors.

El experimentado lateral derecho jugó durante todo 2025 en el conjunto uruguayo que es una Sociedad Anónima Deportiva que pertenece al reconocido empresario. En ese sentido, quién mejor que él mismo para revelar datos desconocidos hasta el momento, sobre cómo administra un club el estadounidense que irrumpió en Argentina para abrir un nuevo mercado.

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con TyC Sports, Julio se encargó de confesar ciertas actitudes de Foster. “Arrancamos tarde la pretemporada, Leandro Somoza se va al poco tiempo, empiezan a haber jugadores que se van… Pasaron muchas cosas, estuvimos mucho tiempo sin cobrar“, comenzó el relato de Buffarini en contra de los manejos de Gillett.

Julio Buffarini durante su etapa en Rampla Juniors.

Julio Buffarini durante su etapa en Rampla Juniors.

Pocos segundos más tarde, continuó revelando hechos que padeció el plantel del equipo charrúa y manifestó: “Entrenábamos por nuestra cuenta, llevábamos el agua y la fruta para entrenar, comprábamos el hielo para recuperarnos“. Además, inmediatamente después, el defensor agregó: “Me dolía mucho porque había chicos que no tenían ni para el colectivo para ir a entrenar“.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el marcador de punta que ganó la Copa Libertadores 2014 en San Lorenzo y hasta llegó a la Selección Argentina, amplió su discurso al respecto. “Compañeros argentinos tenían la carta de desalojo de su departamento porque el club no les pagaba”, expresó para entender la triste situación que vivió el plantel de Rampla.

Publicidad

Luego, Buffarini sentenció: “Personalmente, a Foster Gillett no lo vi nunca y el club sigue dependiendo de él“. Finalmente, a modo de conclusión para cerrar con la historia del elenco uruguayo, el ex lateral de Boca sostuvo: “A nosotros nos decían que tenía muchos problemas para poder girar el dinero. Sin embargo, tuvimos que poner la cara ante todas las dificultades“.

Julio Buffarini, futbolista argentino, durante su etapa en Boca. (Getty Images)

Julio Buffarini, futbolista argentino, durante su etapa en Boca. (Getty Images)

La enorme actuación de Matías Soulé en Roma que le mete presión a Lionel Scaloni de cara al Mundial 2026

ver también

La enorme actuación de Matías Soulé en Roma que le mete presión a Lionel Scaloni de cara al Mundial 2026

DATOS CLAVE

  • Buffarini afirmó que Gillett “no lo vio nunca” y que el club uruguayo sufrió numerosos problemas, incluyendo retrasos en los pagos y la salida temprana del DT Leandro Somoza.
  • El defensor reveló que los jugadores estuvieron “mucho tiempo sin cobrar” y que se vieron obligados a entrenar por su cuenta, llevar el agua y la fruta, y comprar el hielo para recuperarse.
  • El caso más grave que mencionó Buffarini fue que compañeros argentinos tenían la “carta de desalojo de su departamento porque el club no les pagaba”.
Publicidad
nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Mientras Boca planifica la Libertadores 2026 con un Úbeda que no convence, la doble vara ante un River en Sudamericana no cierra

ggrova
german garcía grova

La dura sentencia que recibió Giuliano Galoppo tras confirmar su continuidad en River

Lee también
El millonario juicio a Foster Gillett en Rampla Juniors tras el descenso en la liga de Uruguay
Fútbol Sudamericano

El millonario juicio a Foster Gillett en Rampla Juniors tras el descenso en la liga de Uruguay

Verón: "Con Foster no llegamos nunca a ponernos de acuerdo"
Fútbol Argentino

Verón: "Con Foster no llegamos nunca a ponernos de acuerdo"

Rampla Juniors descendió a la C de Uruguay por primera vez en 111 años
Fútbol Sudamericano

Rampla Juniors descendió a la C de Uruguay por primera vez en 111 años

La verdad detrás del interés de River y Boca por Zelarayán
Fútbol Argentino

La verdad detrás del interés de River y Boca por Zelarayán

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo