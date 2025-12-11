Una de las grandes polémicas del fútbol argentino en el último tiempo tuvo como máximo protagonista a Foster Gillett por su extraño y cambiante vínculo con Estudiantes de La Plata. Sin embargo, luego de un largo periodo en el que no entra en escena, Julio Buffarini se encargó de manifestar su opinión tras sufrir sus manejos en carne propia por la gestión de Rampla Juniors.

El experimentado lateral derecho jugó durante todo 2025 en el conjunto uruguayo que es una Sociedad Anónima Deportiva que pertenece al reconocido empresario. En ese sentido, quién mejor que él mismo para revelar datos desconocidos hasta el momento, sobre cómo administra un club el estadounidense que irrumpió en Argentina para abrir un nuevo mercado.

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con TyC Sports, Julio se encargó de confesar ciertas actitudes de Foster. “Arrancamos tarde la pretemporada, Leandro Somoza se va al poco tiempo, empiezan a haber jugadores que se van… Pasaron muchas cosas, estuvimos mucho tiempo sin cobrar“, comenzó el relato de Buffarini en contra de los manejos de Gillett.

Julio Buffarini durante su etapa en Rampla Juniors.

Pocos segundos más tarde, continuó revelando hechos que padeció el plantel del equipo charrúa y manifestó: “Entrenábamos por nuestra cuenta, llevábamos el agua y la fruta para entrenar, comprábamos el hielo para recuperarnos“. Además, inmediatamente después, el defensor agregó: “Me dolía mucho porque había chicos que no tenían ni para el colectivo para ir a entrenar“.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el marcador de punta que ganó la Copa Libertadores 2014 en San Lorenzo y hasta llegó a la Selección Argentina, amplió su discurso al respecto. “Compañeros argentinos tenían la carta de desalojo de su departamento porque el club no les pagaba”, expresó para entender la triste situación que vivió el plantel de Rampla.

Luego, Buffarini sentenció: “Personalmente, a Foster Gillett no lo vi nunca y el club sigue dependiendo de él“. Finalmente, a modo de conclusión para cerrar con la historia del elenco uruguayo, el ex lateral de Boca sostuvo: “A nosotros nos decían que tenía muchos problemas para poder girar el dinero. Sin embargo, tuvimos que poner la cara ante todas las dificultades“.

Julio Buffarini, futbolista argentino, durante su etapa en Boca. (Getty Images)

