Albacete vs. Barcelona EN VIVO y ONLINE vía Flow Sports por la Copa del Rey: Horario y posibles formaciones

Luego de eliminar a Real Madrid, el club de ascenso busca una nueva épica ante el conjuntop Culé.

La posible formación de Barcelona

Joan García; Joao Cancelo, Pau Cubarsí, Éric García, Alejandro Balde o Gerard Martín; Frenkie de Jong, Marc Bernal; Lamine Yamal, Dani Olmo o Fermín, Marcus Rashford; Robert Lewandowski.

Por Bruno Carbajo

Albacete recibe a Barcelona por la Copa del Rey.
Barcelona visita a Albacete, este martes desde las 17, por los cuartos de final de la Copa del Rey. El club del ascenso español viene de eliminar a Real Madrid en la ronda anterior y sueña con una nueva épica, mientras que el equipo Culé quiere meterse entre los cuatro mejores del certamen. El encuentro es televisado por Flow Sports.

