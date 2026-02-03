Barcelona visita a Albacete, este martes desde las 17, por los cuartos de final de la Copa del Rey. El club del ascenso español viene de eliminar a Real Madrid en la ronda anterior y sueña con una nueva épica, mientras que el equipo Culé quiere meterse entre los cuatro mejores del certamen. El encuentro es televisado por Flow Sports.
Fútbol europeo
Albacete vs. Barcelona EN VIVO y ONLINE vía Flow Sports por la Copa del Rey: Horario y posibles formaciones
Luego de eliminar a Real Madrid, el club de ascenso busca una nueva épica ante el conjuntop Culé.
La posible formación de Barcelona
Joan García; Joao Cancelo, Pau Cubarsí, Éric García, Alejandro Balde o Gerard Martín; Frenkie de Jong, Marc Bernal; Lamine Yamal, Dani Olmo o Fermín, Marcus Rashford; Robert Lewandowski.
