Cómo ver Albacete vs. Barcelona por la Copa del Rey: qué canal de TV lo pasa y a qué hora empieza

Este martes, en el marco de los cuartos de final de la presente temporada de la tradicional Copa del Rey, Albacete y Barcelona se encuentran frente a frente con el Estadio Carlos Belmonte como testigo y como escenario. Uno de los cotejos más interesantes de la jornada a nivel mundial.

Cabe destacar que el poderoso combinado Blaugrana, dirigido por el alemán Hansi Flick, se metió en esta instancia del mencionado certamen doméstico después de superar a Racing de Santander por 2-0 en la instancia anterior, en un duelo vibrante.

Por su parte, Albacete, equipo que milita actualmente en la segunda categoría del fútbol español, sorprendió a todo el país y al mundo entero al despachar a Real Madrid en la etapa anterior. Lo hizo con una victoria sencillamente histórica por 3-2 como local.

A qué hora empieza Albacete vs. Barcelona

El partido entre Albacete y Barcelona, por los cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026, tendrá su puntapié inicial a las 17 horas de la República Argentina y a las 21 horas de España.

Qué canal pasa Albacete vs. Barcelona

El compromiso entre Albacete y Barcelona, en el Estadio Carlos Belmonte, podrá visualizarse, dentro del territorio argentino, por intermedio del canal 116 de Flow.

El fixture de la Copa del Rey

