Cómo ver Albacete vs. Barcelona por la Copa del Rey: qué canal de TV lo pasa y a qué hora empieza

Todos los detalles relacionados con la transmisión del encuentro del conjunto Blaugrana en el marco del territorio argentino.

Por Gabriel Casazza

Barcelona quiere un nuevo título en la Copa del Rey.
Este martes, en el marco de los cuartos de final de la presente temporada de la tradicional Copa del Rey, Albacete y Barcelona se encuentran frente a frente con el Estadio Carlos Belmonte como testigo y como escenario. Uno de los cotejos más interesantes de la jornada a nivel mundial.

Cabe destacar que el poderoso combinado Blaugrana, dirigido por el alemán Hansi Flick, se metió en esta instancia del mencionado certamen doméstico después de superar a Racing de Santander por 2-0 en la instancia anterior, en un duelo vibrante.

Por su parte, Albacete, equipo que milita actualmente en la segunda categoría del fútbol español, sorprendió a todo el país y al mundo entero al despachar a Real Madrid en la etapa anterior. Lo hizo con una victoria sencillamente histórica por 3-2 como local.

A qué hora empieza Albacete vs. Barcelona

El partido entre Albacete y Barcelona, por los cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026, tendrá su puntapié inicial a las 17 horas de la República Argentina y a las 21 horas de España.

Qué canal pasa Albacete vs. Barcelona

El compromiso entre Albacete y Barcelona, en el Estadio Carlos Belmonte, podrá visualizarse, dentro del territorio argentino, por intermedio del canal 116 de Flow.

Mientras Argentina sufre por Lo Celso, los 4 lesionados que tiene España para la Finalissima

El fixture de la Copa del Rey

Gabriel Casazza
Gabriel Casazza

