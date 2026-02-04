Las 11 escuderías de la Fórmula 1 ultiman detalles para iniciar la temporada 2026. El 8 de marzo se correrá el Gran Premio de Australia y, aunque la ilusión se renueva para todos, la presión también aumentará para los pilotos con poco crédito en sus equipos.

Esteban Ocon iniciará esta nueva campaña en un lugar incómodo, sobre todo después de las declaraciones del Jefe de Haas, Ayao Komatsu. En una entrevista a Motorsport, el ingeniero japonés se refirió al rendimiento del francés en la última temporada con fuertes críticas.

“Si nos fijamos únicamente en los resultados deportivos, sin entrar en detalles, está claro que nadie está satisfecho con los resultados deportivos de Esteban el año pasado”, resumió Komatsu antes de profundizar al respecto.

Luego, comparó la actuación de Ocon con la de Ollie Bearman: “Formaba equipo con un novato. Un novato increíble, sin duda, pero, a pesar de todo, Esteban tiene diez años de F1 a sus espaldas, es ganador de Grandes Premios y ha subido al podio. Por lo tanto, esperábamos más de él”.

Es que el rookie británico finalizó en la 13° posición en la temporada 2025 con un total de 41 puntos en lo que fue su primera campaña completa en la máxima categoría. Ocon, en cambio, fue 15° con 38 unidades, aunque con 10 campeonatos en el lomo como experiencia.

Bearman y Ocon, pilotos de Haas. (Foto: Getty)

A favor del francés, Komatsu también culpó al equipo por el bajo rendimiento del piloto: “Evidentemente, no es totalmente culpa suya, es un 50-50. A veces es culpa del equipo: no pudimos darle un coche con el que se sintiera cómodo, sobre todo en las clasificaciones. Y en algunos circuitos esto se acentuó mucho más que en otros”.

Todos los pilotos de la Fórmula 1 en 2026, escudería por escudería

McLaren

Lando Norris (Inglaterra) / Oscar Piastri (Australia)

Mercedes

George Russell (Inglaterra) / Andrea Kimi Antonelli (Italia)

Ferrari

Charles Leclerc (Mónaco) / Lewis Hamilton (Inglaterra)

Red Bull

Max Verstappen (Países Bajos) / Isack Hadjar (Francia)

Williams

Alex Albon (Tailandia) / Carlos Sainz (España)

Aston Martin

Fernando Alonso (España) / Lance Stroll (Canadá)

Visa Cash App Racing Bulls

Liam Lawson (Nueva Zelanda) / Arvid Lindblad (Inglaterra)

Audi

Nico Hülkenberg (Alemania) / Gabriel Bortoleto (Brasil)

Haas

Esteban Ocon (Francia) / Oliver Bearman (Inglaterra)

Alpine

Pierre Gasly (Francia) / Franco Colapinto (Argentina)

Cadillac

Sergio Pérez (México) / Valteri Bottas (Finlandia)

El calendario de la Fórmula 1 en 2026

Fecha 1: Gran Premio de AUSTRALIA (Melbourne) – 06-08 MAR – 01:00hrs

Fecha 2: Gran Premio de CHINA (Shanghai) – 13-15 MAR – 04:00hrs

Fecha 3: Gran Premio de JAPÓN (Suzuka) – 27-29 MAR – 02:00hrs

Fecha 4: Gran Premio de BAHREIN (Sakhir) – 10-12 ABR – 12:00hrs

Fecha 5: Gran Premio de ARABIA SAUDÍ (Yeda) – 17-19 ABR – 14:00hrs

Fecha 6: Gran Premio de MIAMI (Miami) – 01-03 MAY – 17:00hrs

Fecha 7: Gran Premio de CANADÁ (Montreal) – 22-24 MAY – 17:00hrs

Fecha 8: Gran Premio de MÓNACO (Mónaco) – 05-07 JUN – 10:00hrs

Fecha 9: Gran Premio de ESPAÑA (Barcelona) – 12-14 JUN – 10:00hrs

Fecha 10: Gran Premio de AUSTRIA (Spielberg) – 26-28 JUN 10:00hrs

Fecha 11: Gran Premio de GRAN BRETAÑA (Silverstone) – 03-05 JUL – 11:00hrs

Fecha 12: Gran Premio de BÉLGICA (Spa-Francorchamps) – 17-19 JUL – 10:00hrs

Fecha 13: Gran Premio de HUNGRÍA (Budapest) – 24-26 JUL – 10:00hrs

Fecha 14: Gran Premio de PAÍSES BAJOS (Zandvoort) – 21-23 AGO – 10:00hrs

Fecha 15: Gran Premio de ITALIA (Monza) – 04-06 SEP – 10:00hrs

Fecha 16: Gran Premio de ESPAÑA (Madrid)* – 11-13 SEP – 10:00hrs

Fecha 17: Gran Premio de AZERBAIYÁN (Baku) – 25-27 SEP – 08:00hrs

Fecha 18: Gran Premio de SINGAPUR (Singapur) – 09-11 OCT – 09:00hrs

Fecha 19: Gran Premio de ESTADOS UNIDOS (Austin) – 23-25 OCT – 17:00hrs

Fecha 20: Gran Premio de MÉXICO (Mexico City) – 30-01 OCT/NOV – 17:00hrs

Fecha 21: Gran Premio de BRASIL (São Paulo) – 06-08 NOV – 14:00hrs

Fecha 22: Gran Premio de LAS VEGAS (Las Vegas) – 19-21 NOV – 01:00hrs

Fecha 23: Gran Premio de QATAR (Lusail) – 27-29 NOV – 13:00hrs

Fecha 24: Gran Premio de ABU DHABI (Yas Marina) – 04-06 DIC – 10:00hrs

* Sujeto a homologación de la FIA

–HORARIOS DE ARGENTINA

Dónde ver la F1 2026

Al igual que en 2025, toda la temporada de la Fórmula 1 se podrá ver mediante Disney +. Además, Fox Sports tendrá los derechos para una extensa lista de GP durante la temporada.

