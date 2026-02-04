Es tendencia:
En la previa de la Fórmula 1 2026, Esteban Ocon fue fulminado por Haas: “Nadie está satisfecho”

A un mes de una nueva temporada, uno de los pilotos de la parrilla recibió importante presión y está obligado a mejorar su rendimiento.

Por Agustín Vetere

La temporada 2026 de la Fórmula 1 calienta motores.
La temporada 2026 de la Fórmula 1 calienta motores.

Las 11 escuderías de la Fórmula 1 ultiman detalles para iniciar la temporada 2026. El 8 de marzo se correrá el Gran Premio de Australia y, aunque la ilusión se renueva para todos, la presión también aumentará para los pilotos con poco crédito en sus equipos.

Esteban Ocon iniciará esta nueva campaña en un lugar incómodo, sobre todo después de las declaraciones del Jefe de Haas, Ayao Komatsu. En una entrevista a Motorsport, el ingeniero japonés se refirió al rendimiento del francés en la última temporada con fuertes críticas.

“Si nos fijamos únicamente en los resultados deportivos, sin entrar en detalles, está claro que nadie está satisfecho con los resultados deportivos de Esteban el año pasado”, resumió Komatsu antes de profundizar al respecto.

Luego, comparó la actuación de Ocon con la de Ollie Bearman: “Formaba equipo con un novato. Un novato increíble, sin duda, pero, a pesar de todo, Esteban tiene diez años de F1 a sus espaldas, es ganador de Grandes Premios y ha subido al podio. Por lo tanto, esperábamos más de él”.

Es que el rookie británico finalizó en la 13° posición en la temporada 2025 con un total de 41 puntos en lo que fue su primera campaña completa en la máxima categoría. Ocon, en cambio, fue 15° con 38 unidades, aunque con 10 campeonatos en el lomo como experiencia.

Bearman y Ocon, pilotos de Haas. (Foto: Getty)

A favor del francés, Komatsu también culpó al equipo por el bajo rendimiento del piloto: “Evidentemente, no es totalmente culpa suya, es un 50-50. A veces es culpa del equipo: no pudimos darle un coche con el que se sintiera cómodo, sobre todo en las clasificaciones. Y en algunos circuitos esto se acentuó mucho más que en otros”.

Todos los pilotos de la Fórmula 1 en 2026, escudería por escudería

McLaren
Lando Norris (Inglaterra) / Oscar Piastri (Australia)

Mercedes
George Russell (Inglaterra) / Andrea Kimi Antonelli (Italia)

Ferrari
Charles Leclerc (Mónaco) / Lewis Hamilton (Inglaterra)

Red Bull
Max Verstappen (Países Bajos) / Isack Hadjar (Francia)

Williams
Alex Albon (Tailandia) / Carlos Sainz (España)

Aston Martin
Fernando Alonso (España) / Lance Stroll (Canadá)

Visa Cash App Racing Bulls
Liam Lawson (Nueva Zelanda) / Arvid Lindblad (Inglaterra)

Audi
Nico Hülkenberg (Alemania) / Gabriel Bortoleto (Brasil)

Haas
Esteban Ocon (Francia) / Oliver Bearman (Inglaterra)

Alpine
Pierre Gasly (Francia) / Franco Colapinto (Argentina)

Cadillac
Sergio Pérez (México) / Valteri Bottas (Finlandia)

El calendario de la Fórmula 1 en 2026

  • Fecha 1: Gran Premio de AUSTRALIA (Melbourne) – 06-08 MAR – 01:00hrs
  • Fecha 2: Gran Premio de CHINA (Shanghai) – 13-15 MAR – 04:00hrs
  • Fecha 3: Gran Premio de JAPÓN (Suzuka) – 27-29 MAR – 02:00hrs
  • Fecha 4: Gran Premio de BAHREIN (Sakhir) – 10-12 ABR – 12:00hrs
  • Fecha 5: Gran Premio de ARABIA SAUDÍ (Yeda) – 17-19 ABR – 14:00hrs
  • Fecha 6: Gran Premio de MIAMI (Miami) – 01-03 MAY – 17:00hrs
  • Fecha 7: Gran Premio de CANADÁ (Montreal) – 22-24 MAY – 17:00hrs
  • Fecha 8: Gran Premio de MÓNACO (Mónaco) – 05-07 JUN – 10:00hrs
  • Fecha 9: Gran Premio de ESPAÑA (Barcelona) – 12-14 JUN – 10:00hrs
  • Fecha 10: Gran Premio de AUSTRIA (Spielberg) – 26-28 JUN 10:00hrs
  • Fecha 11: Gran Premio de GRAN BRETAÑA (Silverstone) – 03-05 JUL – 11:00hrs
  • Fecha 12: Gran Premio de BÉLGICA (Spa-Francorchamps) – 17-19 JUL – 10:00hrs
  • Fecha 13: Gran Premio de HUNGRÍA (Budapest) – 24-26 JUL – 10:00hrs
  • Fecha 14: Gran Premio de PAÍSES BAJOS (Zandvoort) – 21-23 AGO – 10:00hrs
  • Fecha 15: Gran Premio de ITALIA (Monza) – 04-06 SEP – 10:00hrs
  • Fecha 16: Gran Premio de ESPAÑA (Madrid)* – 11-13 SEP – 10:00hrs
  • Fecha 17: Gran Premio de AZERBAIYÁN (Baku) – 25-27 SEP – 08:00hrs
  • Fecha 18: Gran Premio de SINGAPUR (Singapur) – 09-11 OCT – 09:00hrs
  • Fecha 19: Gran Premio de ESTADOS UNIDOS (Austin) – 23-25 OCT – 17:00hrs
  • Fecha 20: Gran Premio de MÉXICO (Mexico City) – 30-01 OCT/NOV – 17:00hrs
  • Fecha 21: Gran Premio de BRASIL (São Paulo) – 06-08 NOV – 14:00hrs
  • Fecha 22: Gran Premio de LAS VEGAS (Las Vegas) – 19-21 NOV – 01:00hrs
  • Fecha 23: Gran Premio de QATAR (Lusail) – 27-29 NOV – 13:00hrs
  • Fecha 24: Gran Premio de ABU DHABI (Yas Marina) – 04-06 DIC – 10:00hrs
    * Sujeto a homologación de la FIA
    HORARIOS DE ARGENTINA

Dónde ver la F1 2026

Al igual que en 2025, toda la temporada de la Fórmula 1 se podrá ver mediante Disney +Además, Fox Sports tendrá los derechos para una extensa lista de GP durante la temporada.

agustín vetere
Agustín Vetere

